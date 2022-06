El volumen 1 de la temporada 4 de 'Stranger Things', compuesto por los 7 episodios ya estrenados en Netflix, no deja de sorprender a los fans de la pandilla de Hawkins, tanto por su tono lúgubre y aterrador como por las referencias ocultas y secretos que vamos descubriendo, como esta aparición. Necesitarás haber visto algo de la temporada para entenderla, así que ojo a los SPOILERS.

Estos neuvos capítulos esconden muchas curiosidades, como las constantes referencias al universo de 'Pesadilla en Elm Street'. Pero si algo ha llamado la atención ha sido la aparición de un llamativo fichaje. Se trata, nada más y nada menos, de Jamie Campbell Bower, al que conocemos por 'Sweeney Todd' o la saga 'Crepúsculo'.

El nuevo papel de Campbell en 'Stranger Things' resulta llamativo desde su aparición en los recuerdos de Eleven, que recuerda a este personaje como uno de los cuidadores que más le ayudó en el laboratorio de Hawkins. Pero la aparición de Cambell no es tan inocente, y no es hasta el episodio final esta primera tanda cuando descubrimos su verdadera relevancia. Atención a los SPOILERS a partir de aquí .

Jamie Campbell en 'Stranger Things' | Netflix

En un principio cuando se conoció la participación de Campbell, por parte de Netflix fue con un nombre de personaje que ha resultado ser falso, Peter Ballard, para proteger su verdadera identidad. Ahora que se ha revelado su importante papel, se entiende el hecho de que tuviera tanto secretismo.

Cuando este personaje se le aparece a Eleven, esta intenta recuperar sus poderes con la ayuda del Doctor Martin Brenner. Lo que no sabe entonces es que este joven también ha sido sujeto de los experimentos de Brenner bajo el nombre de 'One', Uno. Pero realmente, antes de eso, era el hijo de Victor Creel (Robert Englund), y el asesino de su familia. Fue también el culpable de la masacre del laboratorio, tras lo que Eleven le lanzó al Mundo del Revés, donde se acaba convirtiendo en el villano de esta temporada, Vecna.

Jamie Campbell se ha pronunciado por primera vez sobre este personaje, en una entrevista a Variety, donde ha contado cómo construyó el papel: "Me volví loco durante dos días. Puse una foto de Will Byers en medio de mi apartamento y el resto de personajes alrededor y me hice un mapa de ideas estilo Claire Danes en 'Homeland' sobre qué tipo de persona imaginaba que era".

"No hablaba con la gente de fuera del mundo 'Stranger Things' durante mínimo cuatro días antes de rodar nada. Me descubrí haciendo cosas bastante salvajes. Si alguien me hubiera visto caminando por las calles de Atlanta a las 2 de la madrugada hablando conmigo mismo, lo entendería. Estaba buscando mucha ira, sobre todo para Vecna", ha contado el actor.

También ha hablado de cómo fue meterse en el papel de Vecna, cuya aterradora apariencia no esconde tanto truco como parece, al menos, según dice Campbell, que pone la voz al villano, y para rodar sus escenas, se sometía a un complejo trabajo de maquillaje. También estudió mucho los movimientos de Vecna y su fisionomía. Gracias a todo ello, consiguió mimetizarse en el papel: "Imaginaba que mis dedos se extendían"

