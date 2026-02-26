El director de Scream 7 confirma que ya tiene en mente la octava entrega gracias a Neve Campbell: "Es una idea genial"

Scream llegó a los cines por primera vez en 1996 para reinventar las reglas del cine de terror. O, más bien, analizarlas en boca de sus protagonistas para contárselas al espectador a medida que las ejecutaba.

El talento de Wes Craven tras las cámaras y de Kevin Williamson sobre el papel hicieron que esta cinta se convirtiera en todo un éxito tanto frente a la crítica como ante el público. Ahora bien, lo realmente trascendente llegó con el paso de los años.

A diferencia de la gran mayoría de las franquicias de terror, Scream sí ha sabido sobrellevar las secuelas. Mientras Halloween, Viernes 13 o Pesadilla en Elm Street fueron perdiendo fans y apoyo con cada nueva entrega, la saga de Ghostface triunfaba década tras década.

Tanto es así que Scream 7 llega a los cines y pretende volver a demostrar que, pase lo que pase, el interés por el asesino de la máscara jamás decae. De hecho, el director de la cinta ya tiene en mente cómo sería una octava parte.

En la silla del director se ha sentado nada menos que el guionista original, Kevin Williamson. Durante la premiere de la película, ha hablado con los medios para comentar sus planes de futuro: "Cuanto estás sentado en el set a las 3:00 de la mañana, piensas: Bueno, ¿de qué trataría Scream 8? Y empiezas a pensar ideas", comenta.

"Neve tuvo una idea genial y todos parecieron entusiasmarse", confiesa sobre su eterna protagonista Neve Campbell: "Si esta película funciona y la gente la quiera, estamos aquí para los fans. Así que, si la quieren, sin duda se la daremos".

Además de Williamson, nadie conoce tan bien esta franquicia como Campbell. A fin de cuentas, fue la primera en sobrevivir a Ghostface y, a pesar de su ausencia en la sexta parte, jamás se desvinculó de su papel como Sidney Prescott.

Scream 7 llega a los cines el 27 de febrero y el mundo volverá a estremecerse en sus butacas, mientras el metacine hace su magia, ofreciendo esa esencia que tanto conquistó a la audiencia hace ya 30 años.