Vuelve Scrubs 16 años después, la sitcom de médicos que supo conquistar combinando lo absurdo con el drama

Los 2000 fue una era dorada en la televisión estadounidense. Aquella década vivió el auge de HBO con Los Soprano y The Wire, la CW se asentó como el referente adolescente con Sobrenatural y Gossip Girl y, sobre todo, el género sitcom explotó como nunca antes.

Si bien Seinfield o Friends arrancaron antes del nuevo siglo, fue en estos años cuando las comedias de situación realmente conquistaron la pequeña pantalla. The Big Bang Theory, Dos hombres y medio, Cómo conocí a vuestra madre, Malcolm in the middle y muchas otras se convirtieron en auténticos fenómenos de masas.

Ahora bien, pocas arriesgaban tanto como lo hizo Scrubs. Porque si las series de médicos habían tocado techo con Urgencias o Anatomía de Grey, alguien se preguntó: "¿y si hacemos del drama de un hospital una comedia disparatada?".

Así nació la serie de Bill Lawrence, llevando a su protagonista a Zach Braff a lo alto de la televisión. Durante 8 temporadas y una extra que servía más de spin-off que de continuación, Scrubs dominaba la ABC en una era de alta competencia seriéfila.

Pero, ¿cuál fue la clave de su éxito?

El humor de Scrubs no se basaba en las risas enlatadas. Era mucho más complejo. Y es que sabía conformar secuencias absurdas con esencia Monty Python, sin renunciar al drama que un contexto como el que manejaba a menudo exigía. No era el centro de la acción, pero llegaba cuando el humor necesitaba un descanso.

Sus personajes, como toda buena sitcom, estaban construidos para ganarse el cariño de la audiencia. Desde la amistad de J.D. y Turk hasta la guerra entre el Dr. Cox y Bob Kelso. Todo ello sin dejar de lado a un elenco femenino compuesto por Elliot y Carla que iba mucho más allá de "el interés romántico de...".

Esta originalidad narrativa y la puesta en escena tan especial con la que jugaba se puede apreciar en el tráiler de su regreso. Y es que Scrubs vuelve con una nueva temporada el próximo 25 de marzo a Disney+.

Si el principio de los 2000 era la era de las sitcoms, esta década de los nuevos 20s parece ser la de los revivals. No son pocas las series que han vuelto con temporadas extra años después, jugando la baza de la nostalgia como única carta posible para la victoria.

No obstante, tal y como se ve en la pieza promocional del regreso, el paso del tiempo no ha afectado a esta comedia. Los protagonistas y el tono se mantienen intactos a como lo era todo en 2001 y, teniendo en cuenta que ha habido pocos imitadores en estos 25 años, Scrubs podría tener la fuerza suficiente como para triunfar como una serie con vida propia y no como un recuerdo de lo que fue.

Las nuevas generaciones tienen la oportunidad de enamorarse de los secundarios novatos que llegan al hospital Sacred Heart que, a diferencia de lo que se intentó en la temporada 9, si cuentan con el amparo del elenco original al completo. Un elenco que la audiencia de hace 20 años bien conoce.

Quizás no era el regreso más esperado de la televisión; pero, quizás, sí sea uno de los más orgánicos en esta época de volver al pasado.