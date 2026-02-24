Así es la guapa hija de Patrick Dempsey, Talula, junto a la que ha reaparecido tras morir Eric Dane

Patrick Dempsey ha estado esta semana en Londres y su presencia ha estado marcada por un contexto especialmente delicado. La muerte de Eric Dane, su compañero de reparto en Anatomía de Grey, fue confirmada por la familia del actor el pasado jueves, menos de un año después de que anunciara públicamente su diagnóstico de esclerosis lateral amiotrófica (ELA). Dempsey, que interpretó al mejor amigo de Dane en la ficción, había rendido un emotivo homenaje a su colega tras conocerse la noticia.

El actor, ha asistido a la gala de los Premios BAFTA acompañado por su hija Talula Fyfe Dempsey, de 24 años, con quien ha posado del brazo en la alfombra roja. Para la ocasión, Patrick ha lucido un traje negro y gafas de sol oscuras, mientras que Talula ha optado por un vestido negro de corte sencillo.

Tras la ceremonia, Dempsey ha vuelto a dejarse ver en la fiesta organizada por Netflix en The Twenty Two, esta vez arropado también por su esposa, Jillian Fink, con quien lleva 17 años de matrimonio. En este evento, el actor ha apostado por un esmoquin negro clásico con camisa blanca y pajarita de terciopelo, completando el look con un reloj TAG Heuer. Jillian ha deslumbrado con un vestido negro brillante, mientras que Talula ha repetido estilismo en tonos oscuros.

Jillian Dempsey y Patrick Dempsey junto a su hija Talula en la pre-fiesta de los Bafta | Cordon Press

Patrick y Jillian son padres de tres hijos: Talula y los gemelos Darby y Sullivan, de 19 años. La imagen del actor junto a su familia en ambos eventos ha sido interpretada como un gesto de apoyo en un momento personal complicado, marcado por la reciente pérdida de Eric Dane, con quien compartió una estrecha relación profesional y personal durante años en la serie médica.