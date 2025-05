El reboot de Buffy ya tiene nueva cazavampiros: El vídeo de Sarah Michelle Gellar anunciándoselo

En febrero se confirmó que Hulu trabaja en el reboot de la icónica Buffy, cazavampiros. Pero la gran incógnita sigue siendo: ¿quién se convertirá en la sucesora de Sarah Michelle Gellar, quién volverá a encarnar a la legendaria Buffy en esta nueva etapa?

Por fin tenemos a la elegida que trabajará mano a mano con Gellar en su misión de salvar al mundo. La actriz ha anunciado la noticia en un emotivo vídeo en su cuenta de Instagram donde ha invitado a la joven Ryan Kiera Armstrong a convertirse en su sucesora.

"Sé que este proceso ha sido difícil y ha tenido muchas partes", comienza diciendo. "Solo quería preguntarte una cosa, y quería asegurarme de que te parece bien: ¿Qué te parece ayudarme a salvar el mundo?".

Armstrong, anonadada, responde un tímido: "Bien", a lo que Gellar contesta: "¿Quieres ser mi Elegida? ¿Estarás a mi lado y salvarás el mundo?".

Después de estas palabras, la joven actriz ha roto en llanto mientras Gellar ha continuado diciendo: "Ryan, todos te queremos, y desde el momento en que vimos tu vídeo, no había nadie más que pudiera hacerlo, con quien quisiéramos hacerlo. Estoy muy emocionada de estar a tu lado y que seas mi compañera en este viaje".

"Esto es muy emocionante", comenta Armstrong. "¡Espero que sea un sí!", bromea Gellar.

"Sí, sí, sí", afirma de forma rotunda la joven. "Claro que sí. Gracias. Estoy muy emocionada".

"Bienvenido al nuevo Sunnydale", señala la estrella de Crueles intenciones, haciendo referencia a la mítica ciudad donde se desarrollan los hechos de la serie.

Tras el impacto inicial de la noticia, la joven no ha dejado de agradecer a Gellar por confiar en ella para una misión tan significativa.

"Ryan, te lo has ganado", insiste la actriz. "No hay nadie más ante nuestros ojos. Eres nuestra elegida". A lo que la joven contesta: "Me siento muy honrada".

Posteriormente aparece el padre de Armstrong y, visiblemente emocionada, dice: "Simplemente escuché lo que estaba pasando, y sé que aquí es exactamente donde ella debe estar ahora mismo: contigo en este nuevo y loco viaje".

Armstrong ha participado en proyectos como Anne with an E o Star Wars: Tripulación perdida. Ante este sorprendente talento de la joven, Gellar ha escrito en el pie del vídeo: "Tener esa inteligencia emocional y ese talento a tan temprana edad es un verdadero regalo. Lo mejor es que su sonrisa ilumina hasta la habitación más oscura. Bienvenidos a #NewSunnydale #btvs".

Todavía no se saben más detalles sobre esta nueva serie, pero será producida por Chloé Zhao, una gran fan de la serie original, y Nora y Lila Zuckerman serán guionistas, showrunners y productoras ejecutivas. Además, Gellar se suma al equipo fuera de las cámaras para ejercer el rol de productora ejecutiva junto a Gail Berman, Fran Kuzui, Kaz Kuzui y Dolly Parton.