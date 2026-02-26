Las duras palabras de Robert Carradine sobre el alcoholismo de su hermano David años antes de su suicidio: "Estaba muy perdido"

Robert Carradine, conocido por sus papeles en Lizzie McGuire y la franquicia La Revancha de los Novatos, ha fallecido recientemente tras una valiente lucha contra el trastorno bipolar, según ha comunicado su familia.

Según ha informado Deadline, su muerte ha sido declarada como suicidio. Mientras que la familia ha emitido un comunicado en el que señala: "Con profunda tristeza, debemos informar que nuestro querido padre, abuelo, tío y hermano, Robert Carradine, ha fallecido".

Años antes, su hermano David Carradine había hablado abiertamente de su alcoholismo en una entrevista concedida a PEOPLE en 1999: "Bebía cada minuto que estaba despierto. Llegaba a beber un litro y medio al día. Vodka, lo que fuera... bebía todo el día", explicó entonces el actor, conocido por protagonizar las películas de Kill Bill de Quentin Tarantino.

David Carradine en Kill Bill | Miramax

En ese mismo perfil, Robert Carradine describió cómo las adicciones de David afectaban al entorno familiar: "No era muy divertido estar cerca de David. Estaba bastante perdido". En la misma conversación, añadió: "Si no tenía una bebida en la mano, iba a buscarla".

Según informó PEOPLE en ese momento, David se recuperó en 1996 y describió así ese proceso: "No he tenido ni un solo mal momento y no he mirado atrás. Me siento como si fuera el único sobreviviente de un naufragio y hubiera llegado a la playa de una hermosa isla tropical con papayas y mangos y pájaros de hermosos colores".

Reparto de Lizzie McGuire | Walt Disney

Los hermanos formaban parte de la conocida dinastía Carradine de Hollywood. David, nacido en 1936, y Robert, nacido en 1954, eran hijos del actor John Carradine, uno de los intérpretes de carácter más prolíficos de la industria, con créditos en títulos como Las uvas de la ira o La diligencia, entre muchas otras producciones.

La historia de los hermanos Carradine vuelve a situar en primer plano el impacto que las adicciones y los problemas de salud mental han tenido en una de las sagas más conocidas de Hollywood, marcada por trayectorias profesionales muy visibles en la industria y por batallas personales que, en muchos casos, se desarrollaron lejos de los focos.