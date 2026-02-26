Jessica Alba posa con su hija Haven: Un calco de la actriz con tan solo 14 años

Jessica Alba, la icónica actriz, ha acudido al desfile celebrado recientemente en la capital lombarda y ha posado primero en solitario ante las cámaras antes de incluir a su hija en el encuadre. Anteriormente, ya se había visto a Alba posando con su otra hija, Honor. En este caso, la actriz ha elegido un traje negro de tres piezas con chaleco, un estilismo sobrio y elegante que ha marcado su presencia en uno de los eventos clave del calendario internacional de la moda.

Haven, de 14 años, ha optado por un look completamente blanco que ha contrastado con el de su madre, luciendo un conjunto de mezclilla blanca a juego. Madre e hija, que guardan un notable parecido físico, parecen haber coordinado sus estilismos al completar ambos looks con tacones negros de punta, aportando un toque clásico al conjunto.

Jessica Alba y su hija Haven en La Semana de la Moda de Milán | Gtres

La complicidad entre ambas ha quedado patente durante el posado, en el que sonrieron ante las cámaras y compartieron el protagonismo en el front row del desfile de Fendi. Su aparición conjunta no solo llama la atención por el contraste de estilos, sino también por la naturalidad con la que se movieron ante los flashes en un entorno tan mediático como la Semana de la Moda de Milán.

La presencia de Jessica Alba en el evento refuerza su vínculo habitual con el mundo de la moda y las grandes firmas, mientras que la aparición pública de Haven junto a su madre se suma a otras ocasiones puntuales en las que la actriz ha compartido momentos familiares en eventos de alto perfil.