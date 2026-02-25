Pedro Pascal ya no se esconde y se muestra muy cariñoso con el exfutbolista Rafael Olarra en público

Pedro Pascal y Rafael Olarra han sido vistos otra vez juntos en público, esta vez durante un paseo por las calles de Los Ángeles, en una aparición que llega después de que ambos evitaran pronunciarse sobre la naturaleza de su relación ante la pregunta directa de un fotógrafo.

No es la primera vez que Pedro Pascal y Rafael Olarra son vistos juntos en las últimas semanas. Recientemente fueron fotografiados paseando por la ciudad de Nueva York y también acudiendo juntos a un cine local para ver Cumbres Borrascosas, lo que ha alimentado el interés mediático en torno a su vínculo personal.

Ahora, el actor chileno, ha sido fotografiado de nuevo junto a Olarra, esta vez en Beverly Hills. Durante el paseo, ambos se han mostrado especialmente cercanos, caminando abrazados por la cintura y manteniéndose en todo momento muy próximos el uno del otro.

Según las imágenes difundidas, la pareja se ha mostrado relajada y sonriente bajo el sol de California, compartiendo gestos de complicidad mientras caminaban sin separarse. La escena refuerza la cercanía que ya habían mostrado en apariciones públicas anteriores.

Por el momento, ninguno de los dos ha aclarado públicamente qué tipo de relación mantienen. Olarra mantuvo su última relación conocida con el actor Luke Evans, con quien confirmó su ruptura en 2021; mientras que Pascal ha optado por mantener su vida sentimental en un segundo plano a pesar del crecimiento de su exposición pública en los últimos años.