La generosa donación de la exnovia de Eric Dane a la mujer y los hijos del actor tras su muerte

Eric Dane, el actor que dio vida al icónico Mark Sloan en Anatomía de Grey, ha fallecido recientemente a los 53 años tras una valiente lucha contra el ELA. La noticia, ha sacudido la industria del entretenimiento y ha dado paso a múltiples muestras de apoyo hacia su familia.

Tras conocerse su muerte, se ha puesto en marcha una campaña de recaudación impulsada por amigos de la familia Dane, en la que figura como beneficiaria su exesposa Rebecca Gayheart y que busca respaldar a sus seres queridos en este momento especialmente delicado.

Según ha confirmado Us Weekly, la exnovia de Dane, Priya Jain, ha donado 10.000 dólares a la iniciativa solidaria. Jain fue pareja de Dane tras su separación de Gayheart y mantuvo una relación con el actor antes de su fallecimiento.

La campaña tiene como objetivo alcanzar los 500.000 dólares y ya ha superado los 450.000 en donaciones, reflejando la movilización del entorno profesional y personal del intérprete.

Tras la muerte de Dane, varias figuras del mundo del entretenimiento también han contribuido económicamente. Hailey Bieber ha donado 20.000 dólares, mientras que el creador de Euphoria, Sam Levinson, ha aportado 27.000 dólares. A estas cantidades se suman los 10.000 dólares donados por el director Brad Falchuk y otros 10.000 del productor Randall Emmett.

La recaudación busca respaldar a la familia del actor en este momento especialmente delicado, en medio de las numerosas muestras de apoyo que han llegado desde la industria.