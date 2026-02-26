Crispin Glover, de Regreso al futuro, acusado de agresión y fraude: "La obligó a vivir con él y ser su esclava sexual"

Crispin Glover pasó a la historia del cine tras encarnar al padre de Marty McFly, George McFly, en la primera entrega de Regreso al futuro. Si bien a causa de desencuentros con el equipo no volvió en el resto de las entregas, el actor dejó una huella imborrable en una de las películas más populares de la industria del celuloide.

Crispin Glover y Michael J. Fox en Regreso al futuro | Cordon Press

Su carrera jamás volvió a brillar con tanta intensidad; sin embargo, sí ha mantenido una presencia estable tanto en la gran pantalla como en la televisión; apareciendo recientemente en producciones de peso como El gabinete de curiosidades de Guillermo del Toro o American Gods.

No obstante, ahora se enfrenta a uno de los momentos más complicados de su vida. Y es que el intérprete ha recibido una denuncia del Tribunal Superior de California por agresión, fraude, desalojo injustificado y, entre otras acciones criminales, angustia emocional.

La denuncia se presentó en dicho tribunal en nombre de una "modelo originaria del Reino Unido que padece trastorno del espectro autista y trastornos del estado de ánimo relacionados"; tal y como ha informado EW. En el documento, se detalla que Glover convenció a la mujer a mudarse a Estados Unidos, lo cual se convirtió en una "situación inquietante" en la que el intérprete la obligó a "servirle como novia/esclava sexual".

Los hechos se remontan a 2015, cuando ambos se conocieron de forma online. Así estuvieron años, hasta que Glover la visitó en 2023 en Dresde, Alemania. Momento en el que el actor le "mostró varios objetos nazis de su colección". Poco después, la modelo en cuestión se mudó con él a Los Ángeles.

Crispin Glover | Gtres

"La obligó a vivir con él", continúa la denuncia, donde se explica que Glover la sometía a "peticiones cada vez más extrañas e inapropiadas". También se afirma que seguía sus movimientos y, cuando la mujer quiso mudarse, la agredió "dejándole una herida y una cicatriz visibles en el cuello".

En cuanto a las secuelas, el texto recoge que la presunta víctima "continúa sufriendo grandes dolores mentales y corporales, conmoción, angustia emocional, manifestaciones físicas de angustia emocional, vergüenza, pérdida de autoestima y lesiones traumáticas".

Por su parte, el equipo legal de Glover ha tomado cartas en el asunto y ha rebatido todo lo expuesto en la denuncia, señalando que son "acusaciones infundadas en los términos más enérgicos posibles".

"La realidad es que el 2 de marzo de 2024, el Sr. Glover fue víctima de una agresión grave no provocada por parte de Jane Doe en su residencia de Los Ángeles", comienza el abogado, sacando así a la luz el nombre de la supuesta denunciante: "El Sr. Glover llamó al Departamento de Policía de Los Ángeles, que acudió al lugar, investigó y arrestó a Jane Doe".

Crispin Glover | Gtres

"Estos hechos están documentados por los registros policiales y por la orden de alejamiento interpuesta por el Sr. Glover contra Jane Doe en ese momento", continúa para finalmente sentenciar: "El Sr. Glover se propone defenderse enérgicamente y buscar todas las medidas disponibles. Confía en que el proceso judicial expondrá esta demanda como una invención sin fundamento".

Esta denuncia se presenta como un primer paso en lo que augura ser una larga batalla judicial, con dos partes completamente contrarias en sus declaraciones. Por lo que, por el momento, todo queda en manos de la justicia de California; ante la cual la denunciante solicita un juicio por jurado popular.