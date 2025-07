¿Qué pasó entre Jennifer Love Hewitt y Sarah Michelle Gellar? El origen de su enemistad tras Sé lo que hicisteis el último verano

Jennifer Love Hewitt y Sarah Michelle Gellar son dos de las actrices más emblemáticas de los años 90, ambas convertidas en iconos del cine y la televisión juvenil. Hewitt saltó a la fama gracias a su papel en series como Cinco en familia, mientras que Gellar alcanzó la cima de su carrera con la exitosa serie Buffy, la cazavampiros.

Las actrices compartieron protagonismo en Sé lo que hicisteis el último verano, mítica película de terror de 1997 donde sus personajes, Julie y Helen siguen siendo icónicos en la actualidad. Aunque, desde entonces se lleva rumoreando que hay una rivalidad entre ambas actrices y, por lo tanto, una mala relación.

El estreno de la secuela de la saga slasher ha reavivado estos viejos rumoressobre la supuesta enemistad entre Hewitt y Gellar. Pero... ¿qué pasó realmente entre ellas?

No se sabe a ciencia cierta si llegó a pasar algo entre ellas o estos rumores se deben a una leyenda urbana, de hecho ambas han negado que pasara algo entre ellas, pero entre las especulaciones más difundidas sobre el origen de esta pelea se comenta que Jennifer pidió entonces que mataran al personaje de Sarah para que no regresara en una secuela.

Sin embargo, Hewitt ya habló a finales del pasado 2024 para aclarar la verdad sobre esto en el podcast I've Never Said This Before: "Tenía 18 años. No cogían notas mías del guion", desmintiendo así cualquier intención de manipular la historia para perjudicar a su compañera.

Añadió que detrás de escena no hubo intrigas ni conflictos, sino "un grupo de jóvenes actores que se hicieron amigos y buscaban su camino en una película de terror de éxito".

Además, Jennifer mostró su cariño hacia Sarah y Freddie, comentando: "Creo que es lo más lindo del mundo que hayan estado casados durante 100 años y tengan hijos. Es adorable. Así que hasido muy gracioso ver todas estas cosas que la gente piensa".

A pesar de que Hewitt quisiese poner fin a años de rumores y reafirmar la buena relación que mantuvo con sus compañeros durante el rodaje en 1997, las especulaciones no han cesado. Y, si hubo o no conflicto entre ellos y por qué sigue siendo un misterio.