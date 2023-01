Sarah Michelle Gellar cuenta por qué Freddie Prinze Jr. no vio durante 15 años una película con ella

Dicen los expertos que una de las claves de un buen matrimonio es que los miembros de la pareja tengan aficiones por separado en su justa medida, como por ejemplo ver películas. Sin embargo, con lo que no contaba Sarah Michelle Gellar es que iba a verse obligada a hacer esto último sin su marido.

Resulta que Freddie Prinze Jr. y la actriz no vieron ninguna película juntos durante años, pero no por iniciativa propia. Y es que, la protagonista de 'Buffy, Cazavampiros' ha contado el motivo en The Graham Norton Show: "¿Puedo contar la anécdota más vergonzosa de la historia?".

La intérprete de 45 años ha explicado que se le escapó un spoiler de 'El sexto sentido' mientras la veía con su esposo. Y por las reacciones de los presentes en el programa parece que todos sabían de cuál se trataba.

De hecho, entre los invitados estaba el propio director del film, M. Night Shyamalan, quien pidió por favor a la actriz que no se lo dijera a la audiencia por si acaso.

Haley Joel Osment y Bruce Willis durante 'El sexto sentido' | Buena Vista Pictures

Gellar ha recordado que "unos 20 minutos después de la película" fue cuando, sin querer, reveló el secreto: "Y así fue como mi esposo no vio una película conmigo durante 15 años".

Ambos actores se casaron en 2002 y tras aparecer en numerosos títulos en la década de los 90 y 2000, Freddie Prinze Jr. prefirió tener un perfil más bajo en Hollywood y apenas hacer películas. No obstante, recientemente volvió a la actuación por su hija.