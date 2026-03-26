Primer tráiler de la serie de Harry Potter: Así es la magia del nuevo Hogwarts 25 años después de las películas

Ya es oficial: el primer tráiler de la nueva serie de Harry Potter ya ha visto la luz, dando el pistoletazo de salida a uno de los proyectos, que pese a haber generado ya varias polémicas antes incluso de su estreno, es de los más esperados de los próximos años.

La ficción, impulsada por Warner Bros. y desarrollada para HBO Max, será una nueva adaptación de la saga literaria de J.K. Rowling, con un enfoque más fiel a los libros que las películas originales.

McLaughlin como Harry Potter, Arabella Stanton como Hermione Granger, Alastair Stout como Ron Weasley en la serie de Harry Potter | HBO Max

El plan de la plataforma es claro: siete temporadas, una por cada libro, con el objetivo de explorar con mayor profundidad la historia, los personajes y el universo mágico que marcó a toda una generación.

En cuanto al reparto, la serie contará con nuevos rostros para dar vida a los personajes más icónicos. Entre ellos destacan Dominic McLaughlin como Harry Potter, Arabella Stanton como Hermione Granger y Alastair Stout como Ron Weasley. Además, John Lithgow interpretará a Albus Dumbledore y Paapa Essiedu dará vida a Severus Snape.

El proyecto, que ya ha generado una enorme expectación a la par que controversia debido a que las películas originales siguen siendo un éxito entre las nuevas generaciones.

Además de ver el primer vistazo del tráiler donde todo es muy parecido a las cintas protagonizadas por Daniel Radcliffe, la fecha de estreno también se ha revelado, adelantando que será en la Navidad de 2026.

Con este primer tráiler, HBO Max empieza a desvelar su apuesta más ambiciosa: reimaginar Harry Potter para una nueva generación… sin perder de vista a los fans que crecieron con la historia original.