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Primer tráiler de la serie de Harry Potter: Así es la magia del nuevo Hogwarts 25 años después de las películas

La serie de Harry Potter de HBO Max lanza su primer tráiler y confirma los primeros detalles de una ambiciosa adaptación de los libros de J.K. Rowling.

Dominic McLaughlin como Harry Potter

HBO Max

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Ya es oficial: el primer tráiler de la nueva serie de Harry Potter ya ha visto la luz, dando el pistoletazo de salida a uno de los proyectos, que pese a haber generado ya varias polémicas antes incluso de su estreno, es de los más esperados de los próximos años.

La ficción, impulsada por Warner Bros. y desarrollada para HBO Max, será una nueva adaptación de la saga literaria de J.K. Rowling, con un enfoque más fiel a los libros que las películas originales.

McLaughlin como Harry Potter, Arabella Stanton como Hermione Granger, Alastair Stout como Ron Weasley en la serie de Harry Potter
McLaughlin como Harry Potter, Arabella Stanton como Hermione Granger, Alastair Stout como Ron Weasley en la serie de Harry Potter | HBO Max

El plan de la plataforma es claro: siete temporadas, una por cada libro, con el objetivo de explorar con mayor profundidad la historia, los personajes y el universo mágico que marcó a toda una generación.

En cuanto al reparto, la serie contará con nuevos rostros para dar vida a los personajes más icónicos. Entre ellos destacan Dominic McLaughlin como Harry Potter, Arabella Stanton como Hermione Granger y Alastair Stout como Ron Weasley. Además, John Lithgow interpretará a Albus Dumbledore y Paapa Essiedu dará vida a Severus Snape.

El proyecto, que ya ha generado una enorme expectación a la par que controversia debido a que las películas originales siguen siendo un éxito entre las nuevas generaciones.

Además de ver el primer vistazo del tráiler donde todo es muy parecido a las cintas protagonizadas por Daniel Radcliffe, la fecha de estreno también se ha revelado, adelantando que será en la Navidad de 2026.

Con este primer tráiler, HBO Max empieza a desvelar su apuesta más ambiciosa: reimaginar Harry Potter para una nueva generación… sin perder de vista a los fans que crecieron con la historia original.

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Primera foto oficial de Dominic McLaughlin como Harry Potter en el inicio del rodaje de la serie
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