Un actor de Cómo conocí a vuestra madre, declarado culpable de violación e intento de asesinato: podría enfrentarse a cadena perpetua

Nick Pasqual, actor conocido por aparecer en Cómo conocí a vuestra madre, entre otros títulos, ha sido declarado culpable de intento de asesinato.

Según ha recogido Entertainment Weekly, el intérprete se enfrentaba a cargos relacionados con un ataque a su exnovia, la maquilladora Allie Shehorn, en mayo de 2024, entre los que se encontraban el de intento de asesinato, además de causarle lesiones corporales graves tras apuñalarla en circunstancias de violencia doméstica.

Nick Pasqual en un capítulo de Cómo conocí a vuestra madre | CBS

El jurado también declaró culpable a Pasqual de tres cargos de lesiones, así como de un cargo de robo con allanamiento de morada en primer grado y de un cargo de violación con fuerza ocurrido un mes antes del ataque.

La sentencia de Pasqual, que apareció en un episodio de la séptima temporada de Cómo conocí a vuestra madre, se conocerá el próximo 2 de junio en Los Ángeles y podría enfrentarse a la cadena perpetua si recibe la pena máxima.

Por su parte, su expareja declaró en el estrado cómo se produjo el ataque: "Cerré la puerta con llave y él empezó a hacer agujeros en ella y la rompió, y yo corrí al baño porque pensé que había otra cerradura en esa puerta".

Debido al intento de asesinato, tras ser apuñalada más de 20 veces, Shehorn necesitó tubos de respiración y de alimentación durante su recuperación en el hospital.

Pasqual participó en 44 episodios del programa web de comedia National Day Riff además de papeles secundarios en proyectos como Rebel Moon, de Zack Snyder en el biopic de Steve Jobs protagonizado por Ashton Kutcher o en The Road, de Viggo Mortensen.