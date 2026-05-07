Hayden Panettiere se declara bisexual y habla del infierno que sufrió en sus relaciones: "Lo digo en voz alta por primera vez"

Hayden Panettiere, la protagonista de Heroes y Nashville, ha decidido que es el momento de mostrarse al mundo sin tapujos.

La actriz, que saltó a la fama siendo apenas una niña, publica este mes sus memorias This Is Me: A Reckoning, un libro donde aborda los episodios más oscuros de su trayectoria.

Tras años marcados por la exposición mediática y una vida personal convulsa, la intérprete de Nashville ha dado un paso al frente para confirmar su bisexualidad: "Me siento cómoda diciendo con seguridad que sí, soy bisexual. ¡Lo dije! Es la primera vez que lo digo en voz alta", ha declarado visiblemente aliviada en una entrevista con Us Weekly.

Este anuncio llega tras una vida marcada por la presión de "ser perfecta" y el temor a que su honestidad fuera vista como una moda pasajera por la opinión pública.

Panettiere confiesa que, aunque ha mantenido relaciones con mujeres desde que era muy joven, el acoso de los paparazzi y la falta de privacidad le impidieron entregarse emocionalmente por completo por miedo a tener que ocultarlo: "Daba miedo, porque siempre había paparazzi esperándome afuera para seguirme a todas partes. Incluso de niña le atraían mucho más las mujeres que los hombres".

No es la primera vez que la actriz se sincera sobre sus fantasmas, ya que anteriormente habló sobre el trauma que supuso que la serie Nashville copiara sus propios problemas con la depresión y el alcohol para crear las tramas de su personaje.

Hayden Panettiere en Nashville | ABC Network

Más allá de su sexualidad, Panettiere también ha calificado de "traumática" y "brutal" su relación con Brian Hickerson, con quien estuvo entre 2018 y 2022. La actriz describe el proceso de alejar a una persona abusiva como "arrancar una mala hierba" que siempre encuentra la manera de volver a colarse.

Estos problemas sentimentales se sumaron a una etapa de autodestrucción en la que la intérprete admitió sus adicciones a los opiáceos y explicó cómo tuvo que renunciar a la custodia de su hija, Kaya, fruto de su relación con el boxeador Wladimir Klitschko, para poder ingresar en rehabilitación y salvar su propia vida.

Hayden Panettiere y su hermano Jansen Panettiere | Getty

Con la publicación de este libro, Hayden Panettiere busca cerrar un ciclo de dolor que incluyó la trágica e inesperada muerte de su hermano, el también actor Jansen Panettiere, a los 28 años.

Pese a que reconoce que le ha costado llegar a los 36 años para compartir esta parte de sí misma, la actriz se muestra optimista y espera que su honestidad sirva de ayuda para otras personas que estén atravesando obstáculos similares.

"Más vale tarde que nunca", concluye la estrella, dejando claro que su prioridad ahora es, por fin, ser ella misma sin miedo al qué dirán.