The Bear estrena un episodio sorpresa ya disponible y anuncia la fecha del final en España

Disney+ ha anunciado que la quinta y última temporada de The Bear, la aclamada serie de FX ganadora del Emmy, llegará en exclusiva a Disney+ el viernes 26 de junio, con sus ocho episodios disponibles de una vez.

Pero es que la noticia viene acompañada del estreno sorpresa de Gary, un episodio con flashbacks de The Bear, coescrito y protagonizado por Ebon Moss-Bachrach y Jon Bernthal, que sigue a Richie (Moss-Bachrach) y Mikey (Bernthal) en un viaje de trabajo a Gary, Indiana, años antes de la serie original. ¿Será esto una especie de prueba para plantear un spin-off tras el final de la serie que explore el personaje de Mikey?

Póster de The Bear temporada final | Disney+

La quinta y última temporada de The Bear, que ya tiene póster oficial, comienza la mañana después de que Sydney (Ayo Edebiri), Richie y Natalie 'Sugar' (Abby Elliott) descubran que Carmy (Jeremy Allen White) ha abandonado la restauración, dejando el restaurante en sus manos. Sin dinero, con la amenaza de una posible venta y una tormenta torrencial en su camino, los nuevos socios deben unir fuerzas con el resto del equipo para sacar adelante un último servicio, con la esperanza de conseguir, por fin, una estrella Michelin. Al final, aprenderán que lo que hace "perfecto" a un restaurante quizá no sea la comida, sino las personas.

La serie cuenta también con Lionel Boyce, Liza Colón-Zayas y Matty Matheson en el reparto, además de Ricky Staffieri, Oliver Platt, Will Poulter y Jamie Lee Curtis en papeles recurrentes.

The Bear ha sido creada por Christopher Storer, que ejerce de productor ejecutivo junto a Josh Senior, Cooper Wehde, Tyson Bidner, Matty Matheson, Hiro Murai y Rene Gube. Courtney Storer es la productora culinaria. La serie está producida por FX Productions.