La nueva serie de Harry Potter refuerza la seguridad en el plató tras amenazas de muerte a uno de los actores

La esperada adaptación televisiva de Harry Potter, la cual ya había generado controversia por los comentarios de J.K. Rowling, suma otra nueva polémica incluso antes de su estreno. Ahora, HBO ha tenido que reforzar la seguridad en el set después de que Paapa Essiedu, elegido para interpretar a Severus Snape, revelara que ha recibido amenazas de muerte.

El actor ha denunciado la gravedad de la situación en una reciente entrevista con The Times: "Me han dicho: 'Renuncia o te mataré'". Además, explica hasta qué punto han escalado los mensajes de odio: "La realidad es que si miro Instagram, veo a alguien diciendo: 'Voy a ir a tu casa y te voy a matar'. Aunque espero estar bien, nadie debería tener que enfrentarse a esto por hacer su trabajo".

Ante este escenario, el CEO de HBO, Casey Bloys, ha reconocido en declaraciones a Variety que la cadena ya contemplaba este tipo de reacciones debido al nivel de exposición de la franquicia: "Con todos los actores que participan en cualquier tipo de serie basada en una gran franquicia y esta es obviamente una de esas en las que hay, ya sabes, fans apasionados, gente con muchas opiniones, puede llegar a ser aterrador en algunos momentos", explica.

Bloys también añade que la plataforma ha intentado adelantarse a este tipo de situaciones: "Para cualquier evento de ese tipo, lo previmos e intentamos tener formación, ya saben, las mejores prácticas en cuanto a redes sociales y cómo manejarlas. Y obviamente tenemos un equipo de seguridad muy competente. Así que, por desgracia, era algo que pensábamos que podría pasar y simplemente intentamos ser lo más cuidadosos posible".

La controversia se produce en pleno arranque de producción de una de las series más ambiciosas de la plataforma, que volverá a adaptar los libros de J.K. Rowling con un enfoque más fiel y detallado que las películas.

En paralelo, HBO también ha lanzado la primera imagen oficial de la serie, en la que se puede ver a Harry (interpretado por Dominic McLaughlin) caminando hacia el campo de quidditch con los colores de Gryffindor, ofreciendo el primer vistazo al tono visual de la nueva adaptación.

El proyecto, previsto para 2027, contará además con John Lithgow como Albus Dumbledore, junto a nuevos rostros como Arabella Stanton y Alastair Stout en los papeles de Hermione y Ron.

Con una legión de fans observando cada paso y una polémica que ya ha estallado antes de tiempo, la nueva Harry Potter arranca su camino entre la expectación… y una presión que HBO sabe que será constante hasta su estreno.