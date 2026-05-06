Sam Levinson asegura que Sydney Sweeney "es brillante si la presionas" tras las críticas en Euphoria

La temporada 3 de Euphoria está recibiendo muchas críticas pero si hay alguien que está en el foco de la polémica es Sydney Sweeney por su interpretación de Cassie.

Y es que el personaje tiene escenas muy explícitas a nivel sexual debido a que muestra cómo Cassie se mete en el mundo de OnlyFans y cómo está dispuesta a hacer casi cualquier cosa por dinero y fama.

En medio de todo este revuelo el director y creador de Euphoria, Sam Levinson, ha querido destacar el trabajo de Sydney Sweeney en el evento Directors in Focus de The Hollywood Reporter: "Lo interesante es que, si la presionas un poco, se vuelve brillante...".

"Solo hay que hacer unas cuantas tomas más, y ella puede alcanzar niveles emocionales muy honestos, pero también profundamente divertidos. Es capaz de dar solidez a la escena en medio de la locura y el caos que la rodean", defiende el trabajo de la actriz.

Sydney Sweeney en el 3x04 de Euphoria como Cassie | HBO Max

Además, también ha querido destacar las capacidades de Zendaya, recordando la escena en la que Rue se queda atrapada con un coche en el muro de la frontera entre Estados Unidos y México.

"Lo más espectacular de Zendaya como actriz es su gran presencia física, y creo que se debe a su formación en Disney, a su capacidad para moverse con tanto humor y contar una historia".

Zendaya en la escena del muro entre la frontera de Estados Unidos y México en Euphoria | HBO Max

"Siempre supe, al comenzar esta temporada, que quería hacer algo que nos lanzara de lleno al centro de la acción, pero con cierto toque de absurdo", explica.

"Al final, nos quedamos con esta secuencia del muro fronterizo. Me la imaginaba como una mezcla entre Buster Keaton y el mundo moderno de las drogas", termina diciendo.