Estrenos de cine del 8 de mayo: Llega Hugh Jackman y sus ovejas detectives y Angelina Jolie con Alta costura

Las ovejas detectives, los animales toman la palabra

En esta ingeniosa película británica de misterio basada en una novela de Leonie Swann y dirigida por Kyle Balda (Los Minions), Hugh Jackman (X-Men), Emma Thompson (Sentido y sensibilidad) protagonizan una trama en la que los animales toman la palabra para resolver un crimen.

Cristina Castaño (Lily), Marta Hazas (Nube) y Ernesto Alterio (Sebastián) ponen voz a las ovejas protagonistas en la versión en castellano.

Yo no moriré de amor, el impacto de la demencia en la familia

La ópera prima de la directora Marta Matute sobre el impacto en los familiares de las personas enfermas de demencia consiguió la Biznaga de Oro al mejor largometraje español en el Festival de Málaga, que también premió a su joven protagonista, la catalana Júlia Mascort, y al actor Tomás del Estal (Julieta).

Esta película dramática y naturalista de la directora madrileña, basada en su experiencia personal con su madre, cuenta también en su reparto con Sonia Almarcha (El buen patrón) en el papel de una mujer cuya enfermedad obliga a redefinir los roles en una familia que lleva tiempo desconectada.

Mortal Kombat II, nueva entrega de la brutal saga

El director Simon McQuoid vuelve para dirigir la secuela de su explosiva aventura cinematográfica de 2021, basada en un videojuego sobre mortales peleas y combates.

En esta ocasión, los campeones favoritos de los fans, ahora acompañados por Johnny Cage (Karl Urban), se enfrentan cara a cara en la batalla definitiva para vencer al oscuro régimen que amenaza la existencia del Reino de la Tierra.

Couture (Alta costura), una historia para Angelina Jolie

El glamour de Angelina Jolie revolucionó el Festival de San Sebastián cuando la estrella acudió para presentar esta película de la directora Alice Winocour (Próxima).

La cinta, coprotagonizada por Louis Garrel (El inocente), se desarrolla en plena Semana de la Moda de París, cuando se entrecruzan los caminos de tres mujeres: Maxime (Jolie), una directora de cine estadounidense en la cuarentena a la que diagnostican un cáncer; una joven modelo de Sudán del Sur, y una maquilladora francesa que trabaja entre bambalinas y sueña con ser escritora.

Los mejores años de nuestra vida con los Hombres G

La película, un original de Movistar Plus+, repasa la trayectoria de Hombres G a través de una mirada contemporánea que combina material inédito, grabaciones durante una gira internacional y testimonios de artistas como Alejandro Sanz, Ana Torroja, Carlos Vives, Carin León o Carlos Rivera.

Hit me hard and soft, la gira de Billie Eilish

Grabado durante la gira mundial de Billie Eilish, Hit me hard and soft: The Tour en 3D y dirigido por James Cameron (Avatar), el largometraje ofrece la experiencia de ver los conciertos en la gran pantalla de una de las artistas más exitosas de su generación.

Bajo tus pies, terror protagonizado por Maribel Verdú

Un thriller de terror y suspense protagonizado por Maribel Verdú, junto a Sofía Otero (20000 especies de abejas), Urko Olazabal (Soy Nevenka), Zorion Eguileor (Maspalomas) e Ibai Atanes (La coleccionista).

Cristian Bernard (Ecos de un crimen) propone una atmósfera opresiva y de gran carga psicológica, en la que el espacio doméstico se transforma en territorio de amenaza.

Recreación de un asesinato, juicio ficticio de un caso real

El caso real en el que se basa esta película del irlandés Jim Sheridan (Mi pie izquierdo) es el asesinato en 1996 de la cineasta francesa Sophie Toscan du Plantier, un crimen por el que el periodista inglés Ian Bailey fue el principal sospechoso, aunque nunca se probó su autoría.

En la película, protagonizada por Vicky Krieps (El hilo invisible), doce miembros de un jurado deben decidir si el periodista es culpable, reconstruyendo el caso a través de sus discusiones e invitando al espectador a sacar sus propias conclusiones.

Hangar rojo, represión pinochetista contra los militares

El premio a la mejor interpretación masculina del pasado Festival de Málaga fue para el chileno Nicolás Zárate por Hangar rojo, película de Juan Pablo Sallato sobre la represión tras el golpe de Pinochet.

La casa en el árbol, debut en el cine de la Mala Rodríguez

Película de terror dirigida por Luis Calderón en la que debuta La Mala Rodríguez, junto a Sandra Escacena (El corazón del imperio), Claudio Portalo, Kandido Uranga (Maspalomas) y Apolonia Lapiedra.

Tras presenciar la muerte de su pareja en una misteriosa caída desde una cabaña en lo alto de un árbol, Ale regresa al bosque un año después convencida de que no fue un accidente, sino que algo que habita en el bosque se lo arrebató. Esta vez ha vuelto para cazarlo.