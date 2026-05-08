UN PARÓN EN SU CARRERA
¿Qué pasó con Helen Hunt? La actriz que fue una gran estrella en los 90 y se alejó de Hollywood
Seguro que la recuerdas de películas como Twister o Mejor... imposible. Era uno de los rostros más famosos de Hollywood en los 90 y después de ganar el Oscar decidió hacer un parón en su carrera. ¿Qué ha sido de ella?
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La actriz Helen Hunt, que logró el Oscar a Mejor Actriz por su papel en Mejor... imposible, ha tenido una carrera atípica dentro de Hollywood. Empezó en la televisión y en 1996 dio el salto al cine con Twister. Después, durante años estuvo entrando y saliendo del star system. Recientemente la hemos visto en series como Hacks. Te contamos su historia en este vídeo.
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