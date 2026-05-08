¿Qué pasó con Helen Hunt? La actriz que fue una gran estrella en los 90 y se alejó de Hollywood

La actriz Helen Hunt, que logró el Oscar a Mejor Actriz por su papel en Mejor... imposible, ha tenido una carrera atípica dentro de Hollywood. Empezó en la televisión y en 1996 dio el salto al cine con Twister. Después, durante años estuvo entrando y saliendo del star system. Recientemente la hemos visto en series como Hacks. Te contamos su historia en este vídeo.