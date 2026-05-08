El caso de Hantavirus que conmocionó a Hollywood: La mujer de Gene Hackman murió por el virus del crucero

Un nuevo virus se está popularizando después de que 3 pasajeros de un crucero hayan muerto por hantavirus, una pareja holandesa y un hombre alemán.

En concreto en el crucero MV Hondius que navegaba por el Atlánticopartió de Argentina el 1 de abril. El primer pasajero falleció el 11 de abril. En una escala en Santa Helena el 24 de abril desembarcaron varios pasajeros, entre ellos el fallecido.

Dos días después, moría un segundo pasajero al volar a Sudáfrica. Mientras que la tercera muerte sucedió el 2 de mayo a bordo del crucero. Además, según la Organización Mundial de la Salud habría 8 casos (cinco confirmados y tres sospechosos) al brote. En total hay 146 pasajeros de 23 países distintos.

El hantavirus se transmite por el contacto con ratas o roedores, sobre todo a través de heces, orina o saliva. Y suele afectar a los pulmones, al riñón y provoca fiebre hemorrágica.

El crucero MV Hondius en Cabo Verde | Reuters

En el mundo del cineel hantavirus se cobró una muerte que conmocionó a Hollywood por la dureza del caso. Se trata del fallecimiento del oscarizado actor Gene Hackman, de 95 años, y su mujer Betsy Arakawa, de 65.

Ambos vivían solos en una enorme casa situada en Santa Fe, Nuevo México, y a finales de 2025. Un trabajador de la finca se preocupó porque hacía mucho que no sabía de ninguno de ellos. Al acercarse a la casa descubrieron que los dos habían muerto.

Gene Hackman junto a su mujer, Betsy Arakawa | Getty

La cuestión es que Betsy, quien cuidaba de Gene Hackman que padecía Alzheimer, murió sobre el 12 de febrero a causa de hantavirus. Al hacer un análisis de la casa se descubrió que había resto de excrementos de ratón por gran parte de la vivienda.

Así, Gene permaneció con vida algunos días más pero acabó muriendo el 18 de febrero debido a que padecía una enfermedad cardíaca grave.

Esta tragedia copó muchos titulares durante meses y muchos conocieron la existencia del hantavirus por este caso.