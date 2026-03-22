John Lithgow, elegido para interpretar a Albus Dumbledore en el reboot televisivo de Harry Potter, ha revelado que estuvo a punto de abandonar el proyecto antes incluso de empezar a rodar.

El actor ha reconocido en una entrevista con The New York Times que la polémica en torno a J.K. Rowling influyó directamente en su decisión. Tras anunciarse su fichaje, recibió una fuerte ola de criticas en redes sociales debido a las opiniones de la autora sobre temas transgénero.

Aunque Lithgow ha dejado claro que no comparte esas posturas, defiende el espíritu de la obra original. "Los libros de Harry Potter están claramente del lado de los buenos, en contra de la intolerancia y el fanatismo", afirma.

Aun así, la presión mediática le afectó más de lo esperado. Según explica, llegó a plantearse seriamente abandonar la serie, aunque finalmente decidió seguir adelante con el proyecto.

El actor también es consciente de que esta polémica no desaparecerá a corto plazo. "Saldrá a relucir en todas las entrevistas que dé durante el resto de mi vida", admite, asumiendo que la figura de Rowling seguirá ligada a su papel.

John Lithgow I J. K. Rowling | Getty I Gtres

La nueva serie de Harry Potter, impulsada por HBO, busca adaptar de nuevo la saga con un enfoque más fiel a los libros, lo que ha generado tanto expectación como controversia desde su anuncio.

Entre la ilusión por dar vida a uno de los personajes más icónicos de la saga y la sombra constante de la polémica, John Lithgow afronta su papel como Dumbledore sabiendo que el debate irá inevitablemente de la mano del proyecto.