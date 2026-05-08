Encuentran muerto en Mallorca a Jake Hall ('TOWIE') a los 35 años con lesiones en la cabeza y ensangrentado

Jake Hall, exfutbolista británica y participante del reality The Only Way is Essex (TOWIE), ha muerto a los 35 años en Mallorca mientras pasaba unos días de vacaciones.

El joven se encontraba en una villa en la zona de Santa Margalida, al norte de la isla balear, cuando fue encontrado muerto por la policía sobre las 7:30 de la mañana en un charco de sangre con heridas en la cabeza y cristales en el tórax.

La investigación se centraron en la teoría de que Jake se habría golpeado la cabeza contra una puerta de cristal: "Los testigos dijeron a los investigadores que había estado de fiesta toda la noche y decidió continuar la fiesta en el lugar que estaba alquilando", dice una fuente, según recoge The Sun.

"Según la información que ha recibido la policía, parece que se puso nervioso, posiblemente debido al alcohol y otras sustancias que pudo haber consumido", explica la fuente. Para luego añadir que la situación "se puso agresiva" y que él pudo haber "intentado hacerse daño golpeándose la cabeza".

Junto a Jake se encontraban otros 4 hombres y 2 mujeres que se hospedaban en la casa y declararon a la policía que habían salido por la noche de fiesta y continuaron en la villa.

"Nos centramos en la teoría de que la víctima falleció en un trágico accidente tras golpearse la cabeza contra la puerta de cristal, pero aún es demasiado pronto para afirmar con certeza qué ocurrió", dice una fuente policial.

Además, un portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores británico declaró: "Estamos prestando apoyo a la familia de un ciudadano británico que ha fallecido en España y estamos en contacto con las autoridades locales".

Jake Hall solía pasar temporadas en la isla española donde tenía una segunda residencia. Además, estaba casado y tenía una hija de 8 años.