¿Nos estamos pasando con la nostalgia? Del éxito tibio de El diablo viste de Prada 2 al empacho de regresos

La nostalgia sigue mandando en Hollywood y El diablo viste de Prada 2 es el último ejemplo: taquilla fuerte, pero público más bien frío. Mucha gente sale del cine con un "bien sin más", dejando claro que recuperar personajes míticos no siempre basta sin una buena historia detrás.

El boom de secuelas y reboots conecta con los millennials, muy enganchados a los títulos de su infancia, aunque no es solo cosa suya. Tras la ola ochentera, ahora empiezan a asomar referentes como Hannah Montana o Camp Rock, señal de que la nostalgia ya alcanza a varias generaciones.

Eso sí, no todo lo que vuelve funciona: ahí están Jurassic World, Ponte en mi lugar 2 o Space Jam para demostrarlo. Y aun así, la lista de regresos no para de crecer con Frasier, CSI o Dexter. ¿Nos estamos pasando con la nostalgia? Lo comentamos en el vídeo.