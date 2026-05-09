El creador de The Boys responde a las críticas por los "episodios de relleno" de la temporada 5: "Estás viendo la serie equivocada"

Desde que se estrenara en 2019, The Boys se ha convertido en una de las series más seguidas de la actualidad. Tras cinco temporadas, la adaptación del cómic homónimo dice adiós en Prime Video con un universo de súpers ya consolidado.

Los fans de la serie más gamberra se despedirán próximamente de Hughie (Jack Quaid), Carnicero (Karl Urban), Annie (Erin Moriarty) y, por supuesto, de Patriota (Antony Starr), así como del nutrido grupo de personajes secundarios.

Jack Quaid en la temporada 5 de The Boys | Prime Video

Sin embargo, aunque en los primeros episodios han sucedido hechos impactantes, son muchas las voces que critican el ritmo, acusando a la trama de no avanzar y de meter "episodios de relleno".

Sobre este hecho, su creador, Erik Kripke, se ha pronunciado en una entrevista con TV Guide, explicando por qué no prioriza las grandes secuencias de lucha.

"Nada de lo que ocurra en los últimos episodios importará si no se desarrolla bien a los personajes. Estoy recibiendo muchas críticas en internet, por decirlo suavemente. Y yo pienso: '¿Qué esperan? ¿Acaso esperan una gran escena de batalla en cada episodio?'. Primero, no me lo puedo permitir. Y segundo, sería tan vacío y aburrido, que solo se trataría de figuras moviéndose sin ninguna trascendencia", ha comentado.

Patriota y Soldier Boy en la temporada 5 de The Boys | Prime Video

"En ningún momento durante la escritura del guion pensé: 'Ah, sí, estamos haciendo episodios de relleno. ¿Y qué?'. Todos creíamos que estábamos profundizando en detalles importantes de los personajes", ha continuado. "Tenemos unos 14 personajes, tal vez 15. Y les debo a todos ellos —ya que la televisión se basa en los personajes— desarrollarlos y humanizarlos a ellos y a sus historias".

De hecho, Kripke ha señalado que durante la producción de la temporada sentía que ocurrían "cosas locas e importantes" en cada episodio.

"No se trataba de alguien disparándole a otro y haciendo 'pew, pew, pew'", ha dicho. "Y si eso es lo que buscas, estás viendo la serie equivocada", ha asegurado sobre aquellos que piden un final apoteósico cargado de acción sin sentido.

Karl Urban en la temporada 4 de The Boys | Cordon Press

Eso sí, reflexionando sobre de dónde vienen esas críticas, el showrunner de la serie ha identificado el posible culpable: "Creo que podría ser una consecuencia del lanzamiento semanal".

"Aunque me encanta el lanzamiento semanal —porque debemos tomarnos el tiempo para que la gente hable y debata sobre la serie—, supongo que si la vieras de corrido o de una sola vez, la experiencia sería muy diferente a ver un episodio por semana, que podría parecer lento o más lento de lo normal, y luego tener que esperar otra semana entera para el siguiente. Creo que eso probablemente molesta a la gente. Para que quede claro, estoy a favor de este calendario de lanzamientos, pero me he estado preguntando si ese es uno de los efectos secundarios", ha opinado.