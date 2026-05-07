Simone Ashley se sincera sobre volver a Los Bridgerton tras el éxito de El diablo viste de Prada 2

Aunque cada temporada de Los Bridgerton pone el foco en una historia romántica distinta dentro de la familia, hay personajes que los fans no quieren perder de vista. Uno de ellos es Kate Sharma, interpretada por Simone Ashley, que parece seguir dispuesta a regresar a la serie pese a que su presencia en pantalla ha sido más limitada desde la segunda temporada, al igual que la de su marido Jonathan Bailey.

La actriz también ha estado ocupada promocionando El diablo viste de prada 2, donde brilla como la nueva asistente de Meryl Streep y ha servido auténticos modelazos.

Anne Hathaway y Simone Ashley en El diablo viste de Prada 2 | 20th Century Studios

Durante dicha promoción, le han preguntado sobre su experiencia rodando con ese cast, su futuro en el cine, y también en la serie que le dio a conocer, Los Bridgerton.

Pese a que otros anteriores protagonistas de la ficción romántica no se han prestado demasiado a volver en otras temporadas, como Regé-Jean Page o Phoebe Dynevor, Ashley asegura que ella seguirá apareciendo hasta el final.

"Solo puedo hablar por mí, pero me encantaría seguir regresando a la serie hasta el final. Es una historia sobre la familia y creo que cambió mi vida. Formar parte de ella es una alegría y también un honor", explica a THR.

Jonathan Bailey y Simone Ashley (Anthony y Kate) en la temporada 2 de 'Los Bridgerton' | Netflix

Desde que el personaje encontró el amor en la segunda temporada del drama romántico de época, Kate apenas ha aparecido en unos pocos episodios. Aun así, la actriz asegura que siempre intenta encajar la serie en su agenda, incluso ahora que su carrera en Hollywood está más ocupada que nunca.

"Siempre intento hacer todo lo posible para cuadrarlo con mi calendario cuando estoy trabajando en otros proyectos o haciendo otras cosas", afirma.

Ashley también revela que ya ha hablado sobre el futuro de Kate con Jess Brownell, actual responsable creativa de la ficción, y parece que las conversaciones van por buen camino.

"Jess Brownell es ahora nuestra showrunner y ha sido genial hablando conmigo sobre el futuro de Kate y sobre cómo será su papel en las próximas temporadas", añade la actriz.

Por ahora, Netflix no ha confirmado detalles concretos sobre el regreso de otros protagonistas en la futura entrega, centrada en el romance queer de Francesca Bridgerton, pero las palabras de Simone Ashley dejan claro que la puerta sigue completamente abierta.