La sorprendente realidad detrás de Stranger Things: Steve y Will pasaron casi 9 años sin hablar entre ellos

Aunque a lo largo de Stranger Things los fans han visto interactuar a casi todos los personajes principales, hay una pareja que nunca ha cruzado palabra: Will Byers y Steve Harrington.

Stranger Things | Netflix

Lejos de tratarse de un conflicto oculto entre ellos (algo que muchos de los espectadores esperaban), la ausencia de escenas conjuntas entre estos dospersonajes responde simplemente a cómo está construida la serie.

Desde la primera temporada, la historia separa a los personajes en grupos bien definidos. Will siempre ha estado con los chicos más pequeños —Mike, Dustin, Lucas y Eleven— mientras que Steve se mueve en el mundo de los adolescentes y jóvenes adultos. Esta división narrativa hace que sus caminos prácticamente nunca se crucen.

Escena de Stranger Things 5 | Netflix

Además, el propio recorrido de cada personaje contribuye a esa distancia. Will pasa buena parte de las primeras temporadas desaparecido, poseído o alejado personalmente del resto del grupo. En la cuarta entrega, incluso vive en California, mientras Steve permanece en Hawkins, lo que impide cualquier encuentro entre ambos, aunque parezca imposible.

Millie Bobby Brown como Eleven, Noah Schnapp como Will Byers, Finn Wolfhard como Mike Wheeler, Charlie Heaton como Jonathan Byers y Eduardo Franco como Argyle | Netflix

Pero esto no ha sido casual pues los propios creadores de la serie, los hermanos Duffer, han mantenido esta estructura de historias paralelas a propósito, reuniendo a los distintos grupos solo en los momentos decisivos de cada temporada. Como consecuencia, varias combinaciones de personajes nunca llegan a interactuar, incluido el dúo Will–Steve.

La buena noticia para los fans es que la temporada final reunirá a todos los protagonistas, y finalmente veremos la tan esperada interacción entre Will y Steve, una de las más tardías y curiosas de toda la serie.