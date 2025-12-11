Charlize Theron aparece muy cambiada y sin arrugas a sus 50 años: ¿Se ha hecho algo en la cara?

Charlize Theron es una de las actrices más bellas de Hollywood. La ganadora del Oscar empezó su carrera como modelo pero pronto dio el salto a la gran pantalla donde ha destacado en películas como: Monster, Mad Max: Furia en la carretera o El abogado del diablo.

La intérprete sudafricana ya ha cumplido los 50 años pero sigue conservándose como siempre. Prueba de ello ha sido una serie de imágenes que ha compartido en una galería en Instagram donde aparece muy favorecida y sin ninguna arruga.

"Tengo una familia de campeonas en peluquería y maquillaje. No soy nada sin estas perras", escribe dando crédito a sus familiares en el resultado final de su aspecto.

Aunque, el post se ha llenado de comentarios donde muchos se han impresionado al verlo. Algunos porque no la han reconocido, otros porque está radiante y otros tantos porque se cuestionan que Theron se haya sometido a algún retoque que otro.

"¿Se hizo un lifting facial?", "Tienes un completo en cirugía estética, gurl", son algunos de los mensajes que le han dejado.

Además, el medio Daily Mail ha contactado con un especialista, el Dr. Kahn, quien dio su opinión al respecto: "No tiene ninguna arruga, lo cual es inusual para una mujer de unos cincuenta años".

"Por lo general, a los 50 años, una persona tendrá líneas alrededor de los ojos, en la boca y tal vez incluso algunas manchas de la edad aquí y allá".

"Es posible que se haya sometido a HALO, un láser fraccional híbrido. Es un tratamiento de rejuvenecimiento de la piel que utiliza dos longitudes de onda: ablativa y no ablativa", explicaba sobre algunos de los procedimientos que podría haberse realizado.