Berlín y su banda se traslada hasta Sevilla para su nuevo golpe: Revelada la fecha de estreno

Berlín (Pedro Alonso) y su banda vuelven el próximo 15 de mayo a Netflix con Berlín y la dama del armiño, la nueva entrega de la serie creada por Álex Pina y Esther Martínez Lobato que continúa el universo de La casa de papel y Berlín, y cuya trama estará centrada en un nuevo golpe maestro con Sevilla como escenario de fondo.

Pedro Alonso (Berlín, La casa de papel), Michelle Jenner (Berlín, Isabel), Tristán Ulloa (Berlín, El caso Asunta), Begoña Vargas (Berlín, Bienvenidos a Edén), Julio Peña Fernández (Berlín, El cautivo) y Joel Sánchez (Berlín, La favorita 1922) retoman sus papeles en esta nueva entrega, a la que se suman Inma Cuesta (El desorden que dejas) en el papel de Candela, nueva incorporación a la banda que le robará el corazón a Berlín, y José Luis García-Pérez (Honor) y Marta Nieto (Madre) como el Duque y la Duquesa de Málaga.

Pedro Alonso en Inma Cuesta en Berlín y la dama de armiño | Netflix

Los ocho episodios de la serie, creada por Álex Pina (La casa de papel, Sky Rojo) y Esther Martínez Lobato (La casa de papel, Sky Rojo) están escritos por ellos mismos junto a David Barrocal, Lorena G. Maldonado, Itziar Sanjuán, Humberto Ortega y Luis Garrido Julve y estarán dirigidos por Albert Pintó, (Berlín, Nowhere, La casa de papel), David Barrocal (Sky Rojo, El refugio atómico) y José Manuel Cravioto (El refugio atómico, Diablero). La serie se ha rodado en localizaciones entre Sevilla, Madrid, San Sebastián, Peñíscola y otras localidades españolas.

José Luis García-Pérez y Marta Nieto en Berlín y la dama de armiño | Netflix

Acerca de Berlín y la dama del armiño

Berlín y Damián reúnen a su banda, esta vez en Sevilla, para ejecutar un nuevo golpe maestro: fingir que van a robar la dama del armiño. ¿Fingir? ¿Y eso por qué? Porque en realidad, sus verdaderos objetivos son el Duque de Málaga y su esposa, un matrimonio que cree poder chantajear a Berlín. Lo que ellos no imaginan es que ese desafío despertará el lado más oscuro y rencoroso de Berlín, así como su sed de venganza.