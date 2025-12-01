El secreto de la cueva de Max y Vecna en Stranger Things 5 ya se había revelado y no lo sabías

El final de Stranger Things 4 dejó múltiples frentes abiertos de cara al esperado final que ya se ha estrenado en Netflix. Sin embargo, pocas dudas corroían tanto a los fans como el destino de Max, que quedó en coma tras su onírico enfrentamiento contra Vecna.

Ahora, después de tres años de espera, la serie ha vuelto y lo ha hecho a lo grande. Los cuatro primeros episodios han puesto los estándares muy arriba y el mundo ya cuenta los días para el estreno del final. Eso sí, no se han hecho más de rogar y han resuelto la incógnita: Ya sabemos qué ha pasado con Max.

Sadie Sink y Caleb McLaughlin en Stranger Things 5 | Netflix

Atención: Spoilers a partir de aquí.

Si no has visto todavía el primer volumen de la temporada 5, es el momento de ponerse Running up that Hill en los cascos y huir.

Pero, si la has visto, entonces sabrás bien que la mente de Max está atrapada en la mente de Vecna. Después de que el demogorgon atrapara a la pequeña de los Wheeler, Max hace su entrada estelar intentándola proteger del aparentemente amigable Henry Creel.

Allí, le cuenta a Holly cómo ha sobrevivido en ese lugar. Y es que, mientras recorría los recuerdos de Henry para acercarse a la salida del lugar, Vecna la descubre y la persigue. Lo hace hasta llegar a una cueva, donde el villano no se atreve a entrar y que Max convierte en su nuevo hogar.

Max y Holly en Stranger Things 5 | Netflix

Todo ello deja la duda al espectador de qué esconde esa cueva. No obstante, esta pregunta ya ha sido respondida en la obra de teatro de Londres Stranger Things: The first shadow.

En ella, se cuenta la historia de Vecna con todo lujo de detalles, incluyendo su infancia. Si bien ya sabemos que Henry, de niño, asesinó a toda su familia, el cómo obtuvo sus poderes es todo un misterio. Al menos en la serie, ya que en la obra revelan que cerca de su casa, en Nevada, había una cueva en la que entró en contacto con tecnología punta.

Esta tecnología pertenecía a nada menos que el padre del Dr. Brenner (sí, el mítico "papa"). Así es como Henry se convierte en Uno y, a partir de entonces, unas visiones aterradoras que lo conectan directamente con el Upside Down nublan su mente.

Jaime Campbell como Henry Creel (Vecna) en 'Stranger Things 4' | Netflix

Así pues, esta cueva representa ese punto de inflexión en el origen de Vecna. Es lo que lo cambió de ser un niño más a, poco a poco, construir el monstruo que todos conocemos. Una cueva que, a pesar de ser la responsable de todos los problemas de Hawkins, ahora es la única esperanza de Max para esconderse del villano.

El volumen 2 se estrenará el próximo 26 de diciembre en Netflix. La espera, a pesar de ser de poco menos de un mes, promete ser dura. Todo ello concluyendo el 1 de enero para arrancar el año por todo lo alto.