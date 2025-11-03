James Van Der Beek reaparece con sus 6 hijos tras haber estado tan débil a consecuencia de su cáncer en estadio 3

La última vez que vimos al actor James Van Der Beek en un escenario público fue de forma tele­mática, durante la reunión de Dawson Crece celebrada en septiembre de 2025.

Aunque estaba previsto que participara en persona, una dolencia le impidió acudir, y apareció mediante un vídeo emotivo proyectado en el teatro.

En ese vídeo se percibía al actor de 48 años en un estado físico visiblemente deteriorado y notablemente más delgado, algo que llamó la atención de sus seguidores y causó preocupación entre ellos.

Ahor, Van Der Beek ha reaparecido en una foto familiar por Halloween vestido como el personaje de la obra El fantasma de la ópera, mientras su esposa, Kimberly Van Der Beek, se disfrazó dezorro.

En la foto familiar, publicada por Kimberly en Instagram y con un pie de foto que decía "!Feliz Halloween", también aparecían los niños luciendo trajes haciendo honor a la temática.

El actor reveló en 2024 que había sido diagnosticado de un cáncer colorrectal en estadio 3 y ha estado enfrentando la enfermedad en privado con el apoyo de su familia.