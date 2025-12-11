Josh Hutcherson desata la furia del fandom de Taylor Swift al decir que "para nada es un Swiftie"

Josh Hutcherson, mundialmente reconocido por dar vida a Peeta Mellark en Los juegos del hambre, llevaba un tiempo alejado del foco mediático y manteniendo un perfil discreto en la industria.

Sin embargo, su reciente regreso a los titulares no ha sido precisamente como sus seguidores habrían esperado, sino por una polémica inesperada que lo ha colocado en el centro de un debate viral.

El protagonista de Five Nights at Freddy's se ha ganado nada menos que la desaprobación de uno de los fandoms más grandes y apasionados del planeta: el ejército de fans de Taylor Swift.

En una entrevista con la revista iD, junto a Jordan Firstman, su compañero de reparto en la nueva serie que protagoniza I Love LA, los actores jugaron al Camera Roll Roulette, lo que les llevó abuscar la palabra 'discoteca' en su galería de fotos.

"Todo son conciertos para ti. Josh, tienes que ir a la discoteca", le decía Firstman a Hutcherson echando un vistazo al móvil de su compañero, tal y como se veía en el vídeo que el medio compartía en TikTok.

"La única que tengo en la discoteca es esta foto en la que aparecemos literalmente mi madre y yo en un concierto de Taylor Swift", respondía Josh. "Eso es realmente lindo", decía Jordan justo antes de hacer LA pregunta: "¿Eres Swiftie?".

Fue entonces cuando Josh dio la declaración que, probablemente, no sabía que llegaría tan lejos: "No soy un Swiftie, para nada. Sin ánimo de ofender, con todo respeto, pero definitivamente no".

"Una pequeña sombra. Ella aguanta un poco de sombra", respondía de inmediato Firstman.

Los seguidores de la cantante han incendiado las redes con comentarios increpando al actor por la supuesta intensidad con la que reiteró que no era fan de Swift.

"Solo un 'no' sería suficiente, Dios mío", escribía aun usuario. "Un simple no sería suficiente", añadía otro.

"Es gracioso porque fue a la gira Eras", criticaba un fan, mientras otros respondían que no entendían el motivo del enfado: "¿Por qué están tan enfadados en los comentarios? Se fue porque a sumadre le gusta Taylor. No es para tanto".

"Chicos, ni siquiera dijo que no le gusta, solo dijo que no es un Swiftie, literalmente la ha conocido antes, puedes casualmente no escuchar a alguien que conoces, ¿verdad?", explicaba otra persona.