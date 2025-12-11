El loco momento en el que Gwyneth Paltrow confiesa a Jacob Elordi que su hija Apple "está enamorada"

La vida sentimental de Jacob Elordi ha permanecido relativamente tranquila en los últimos años. Desde su ruptura con Kaia Gerber en 2021, el actor mantuvo una relación intermitente con la influencer Olivia Jade Giannulli, vínculo que ambos llevaron con absoluta discreción durante 4 años, hasta que a mediados de este 2025 pusieron fin a su historia.

Tras la ruptura, surgieron rumores sobre un posible romance entre Elordi y la modelo Kristen Kiehnle, después de que fueran vistos juntos en Malibú el pasado noviembre.

Pero, para sorpresa de muchos, el actor parece tener ahora una nueva e inesperada pretendiente… y proviene nada menos que del entorno de Gwyneth Paltrow.

Durante una charla con Jacob en la serie Actors on Actors de Variety y CNN, Gwyneth le decía al actor: "¡Qué gusto estar aquí hablando contigo! ¡Mis hijos están muy celosos!".

"Mi hijo te admira; mi hija está enamorada de ti", confesaba la actriz sobre su hija Apple Martin de 21 años, para después decir: "Y yo probablemente lo estaré también (enamorada) al final del día".

Elordi entonces respondía con ingenio sin profundizar en el hecho de que la intérprete de Seven acabase de delatar a su hija: "Bueno, eso es lo que siempre te dicen... Todo el mundo dice: 'Ay, mi mamá te quiere. Mi hija te quiere. Mi novia te quiere'. Nunca es: 'Te quiero'".

"Te amo, Jacob", decía la actriz bromeando antes de contar que conocía al actor por Euphoria, la serie que sus hijos le advirtieron que no viese.

No es de extrañar que Apple "esté enamorada" del actor, ya que es considerado uno de los "novios" de Interet por su carisma y su atractivo. Y, ¿quién sabe? Teniendo en cuenta quiénes son los padres de la joven, dos granes celebridades, existe la posibilidad de que coincidan en alguna ocasión.