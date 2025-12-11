A LOS 60 AÑOS
Muere la actriz de The Marvelous Mrs. Maisel, Wenne Alton Davis, tras ser atropellada en Nueva York
La actriz Wenne Alton Davis, quien apareció en la serie The Marvelous Mrs. Maisel, ha muerto atropellada en Nueva York a los 60 años.
Wenne Alton Davis, actriz de series de televisión, ha muerto a los 60 años tras ser atropellada mientras iba por la calle en Nueva York.
El conductor llevaba una furgoneta Cadillac cuando giró a la izquierda en la calle Midtown Manhattan, cerca de Broadway, y Wenne iba a cruzar con derecho a paso.
La mujer fue traslada de inmediato al Hospital Mount Sinai West con graves lesiones en la cabeza y en el cuerpo pero murió esa misma noche.
El conductor permaneció en el lugar de los hechos y no ha sido acusado. Wenne Alton Davis venía de visitar a un amigo, llamado Edward Reynoso, cuando poco después falleció.
Reynoso ha hablado con The Daily News a quien dijo que se fue de su casa como si fuera una auténtica despedida: "Te amo, te aprecio. Fue muy extraño para mí, porque sentí que se estaba despidiendo. Era muy motivada, compasiva y generosa. Echaré de menos su sonrisa, su risa y su alegría de vivir".
Además, Jamie Harris, agente de Davis en Clear Talent Group, confirmó su muerte a Metro: "Solo puedo describir a Wenne Davis como una figura brillante. Sentía un gran amor por Nueva York, por la actuación, por sus colegas en el JFK y, sobre todo, por su familia y su círculo de amigos (que también era enorme).
Era alguien para quien la amabilidad y la bondad no eran solo su trabajo, sino más bien su persona. He hablado con muchos de sus amigos en los últimos días y todos hablan de su espíritu generoso y su amor por la vida.
Todos coincidimos en que tenía mucho más que aportar a su carrera como actriz y a su vida. Literalmente, nadie con quien he hablado puede creer que ya no esté con nosotros. Todos aquí en CTG y todos los que la conocieron y la amaron la extrañaremos muchísimo".
Wenne Alton Davis apareció en la serie The Marvelous Mrs. Maisel interpretando a una policía en 2023. Además, también la vimos en Blindspot o New Ámsterdam, entre otros trabajos.
