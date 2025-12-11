Muere la actriz de The Marvelous Mrs. Maisel, Wenne Alton Davis, tras ser atropellada en Nueva York

Wenne Alton Davis, actriz de series de televisión, ha muerto a los 60 años tras ser atropellada mientras iba por la calle en Nueva York.

El conductor llevaba una furgoneta Cadillac cuando giró a la izquierda en la calle Midtown Manhattan, cerca de Broadway, y Wenne iba a cruzar con derecho a paso.

La mujer fue traslada de inmediato al Hospital Mount Sinai West con graves lesiones en la cabeza y en el cuerpo pero murió esa misma noche.

El conductor permaneció en el lugar de los hechos y no ha sido acusado. Wenne Alton Davis venía de visitar a un amigo, llamado Edward Reynoso, cuando poco después falleció.

Reynoso ha hablado con The Daily News a quien dijo que se fue de su casa como si fuera una auténtica despedida: "Te amo, te aprecio. Fue muy extraño para mí, porque sentí que se estaba despidiendo. Era muy motivada, compasiva y generosa. Echaré de menos su sonrisa, su risa y su alegría de vivir".

Además, Jamie Harris, agente de Davis en Clear Talent Group, confirmó su muerte a Metro: "Solo puedo describir a Wenne Davis como una figura brillante. Sentía un gran amor por Nueva York, por la actuación, por sus colegas en el JFK y, sobre todo, por su familia y su círculo de amigos (que también era enorme).

Era alguien para quien la amabilidad y la bondad no eran solo su trabajo, sino más bien su persona. He hablado con muchos de sus amigos en los últimos días y todos hablan de su espíritu generoso y su amor por la vida.

Todos coincidimos en que tenía mucho más que aportar a su carrera como actriz y a su vida. Literalmente, nadie con quien he hablado puede creer que ya no esté con nosotros. Todos aquí en CTG y todos los que la conocieron y la amaron la extrañaremos muchísimo".

Wenne Alton Davis apareció en la serie The Marvelous Mrs. Maisel interpretando a una policía en 2023. Además, también la vimos en Blindspot o New Ámsterdam, entre otros trabajos.