Las polémicas de los actores de Stranger Things: Arrestos y deportaciones, infidelidades y demanda por acoso

Pocas series de éxito se libran de que sus protagonistas se metan en camisa de once varas, de que digan o hagan algo que les conviertan en blanco de críticas o en objeto de controversia en redes. Y Stranger Things, uno de los mayores fenómenos seriéfilos de la última década, tampoco ha salido ileso. Así, recordamos en qué líos se han metido sus protagonistas, algunos más graves que otros.

Millie Bobby Brown, creciendo ante miles de ojos

Si Eleven es el centro de la historia en Stranger Things, su intérprete, Millie Bobby Brown, también ha estado en el ojo del huracán mediático a lo largo de todos estos años, aunque no ha protagonizado grandes escándalos. Sobre todo, ha sido objeto del escrutinio de la prensa más sensacionalista, que señalaba aspectos sobre su físico al hacerse mayor. "Eso no es periodismo. Es acoso", dijo durante la promoción de la película Estado eléctrico, "Me niego a disculparme por crecer".

Otra controversia menor ha tenido lugar hace unos días, por unas declaraciones en una entrevista promocional en el canal de Youtube Fuera de Foco. Preguntada por los regalos que le hacen los fans, dijo que recibe muchos peluches vestidos de Eleven: "Se los doy a mis perros para que saquen toda la ira que me tienen cuando voy a una gira de prensa", contestó. A algunos fans, les pareció desconsiderado.

Otra cuestión muy comentada recientemente fue su relación laboral con David Harbour, quien interpreta a su padre adoptivo en la ficción, Jim Hopper. Según publicaba a comienzos de este mes Daily Mail, la actriz había presentado una denuncia por acoso e intimidación contra Harbour. Aunque no trataron este tema directamente, ambos actores posaron juntos en un evento sobre la serie, días después de dicho artículo, zanjando así la polémica.

Lily Allen contra David Habour

Mientras la polémica con Millie parece haber quedado en nada, David Harbour ha salido escaldado por otro lado. Recientemente se ha publicado el disco West End Girl de Lily Allen, exesposa del actor, y las 14 canciones que lo componen son dardos directos sobre su matrimonio, ruptura, infidelidades (tenían una relación abierta pero, al parecer, no habría respetado los términos de su acuerdo) y una supuesta adicción sexual de él.

El más sonado es el tema Pussy Palace (un término para definir a un piso donde tener sexo, lo que aquí llamaríamos "picadero"). Allen narra cómo encontró allí juguetes sexuales, lubricante y cientos de preservativos. Él no ha hablado de forma muy directa del asunto, pero sí ha reconocido haber "cometido errores".

Noah Schnapps y su "el sionismo es sexy"

Noah Schnapp en 'Stranger Things' | Netflix

Noah Schnapp, el actor que interpreta a Will, se ha visto envuelto en varias polémicas, pero la más grave fue una publicación en Instagram en la que decía "El sionismo es sexy" en enero de 2024, cuando el genocidio de Gaza llevaba ya meses en marcha. Previamente, varios fans se habían dado cuenta de que le dio "Me gusta" a una publicación que se burlaba de los palestinos.

No fue hasta que las redes se volvieron contra él, pidiendo su despido de Stranger Things o el boicot a la última temporada, cuando pidió disculpas. "Siento que mis pensamientos y creencias han sido malinterpretados hasta ahora, incluso en relación con lo que creo, y quería expresar con todo mi corazón lo que siento", añadiendo que había tenido "conversaciones abiertas con amigos de origen palestino" de las que había "aprendido mucho".

Tiempo antes de esto, en 2020, Schnapp dio que hablar por un vídeo de él y sus amigos cantando una canción de Chris Brown en la que se usaba la "n-word", término despectivo hacia las personas negras y que en EEUU provoca muchísima controversia.

Brett Gelman apoyó a Noah

Brett Gelman, quien ha encarnado a Murray Bauman desde la segunda temporada, apoyó a Noah Schnapp en sus opiniones sobre Israel, defendiendo ese "El sionismo es sexy" y añadiendo: "Creo que Israel tiene derecho a defenderse... pero al mismo tiempo no entiendo por qué nadie atribuye sus muertes a Hamás".

Luego, en un post de Intagram, dijo: "Hola Generación Z y todos los demás falsos liberales progresistas, aquí les traemos algo", para seguir cantando una canción: "No lees. No, no, no. Entonces, ¿cómo sabes de historia?". En otro post, siguió cantando: "Hay, falsos estadounidenses liberales woke, ¿adivinen quién vive en tierra robada? Vosotros. ¿Adivinen quién vive en tierra robada? Vosotros, yo, judío. Vivís en tierra robada".

El arresto de Charlie Heaton por drogas

Charlie Heaton y Natalia Dyer en 'Stranger Things' | Netflix

Y rebobinando más en el tiempo, Charlie Heaton, el actor que interpreta a Jonathan Byers, protagonizó en 2017 una polémica tras ser retenido en el aeropuerto de Los Ángeles porque, según las autoridades, se encontraron trazas de cocaína en su equipaje. Aunque se contó que fue detenido, él negó que hubiese sido arrestado formalmente o acusado por un delito, y que cooperó con la policía, aunque fue deportado de vuelta a Reino Unido y se perdió la premiere de la segunda temporada.