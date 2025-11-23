Stranger Things evitará un final desastroso como confirma una de las estrellas de la serie: "Es todo lo que soñé que sería"

La quinta temporada de Stranger Things está a punto de aterrizar, y su final se ha convertido en uno de los más esperados de la televisión reciente. El nivel de expectación recuerda a fenómenos como Lost o Juego de Tronos, pero tanto sus protagonistas como los hermanos Duffer insisten en que esta despedida no repetirá los errores de otras series.

Maya Hawke, que da vida a Robin Buckley, asegura estar "extremadamente feliz" con el desenlace, en línea con lo que ya adelantaron sus compañeros de reparto y los propios creadores. "Además de la tristeza y la emoción que he mencionado otras veces, me sentí realmente feliz, sin spoilers, con algunas de las últimas escenas y lo que estaba ocurriendo", explica la actriz. "Me sentí extremadamente feliz con el desenlace de los personajes. Fue tal como lo soñé, y también hubo alegría".

Mientras tanto, los Duffer reconocen abiertamente que han analizado al detalle los tropiezos de otros finales televisivos. Matt Duffer contó a GamesRadar+ que han intentado aplicar cada lección aprendida para entregar la mejor despedida posible. "Aprendemos constantemente qué funciona y qué no, y aplicamos esas lecciones a la próxima temporada", afirma. "Esperamos haber aprendido todo lo necesario para que la quinta temporada sea perfecta y que los fans no tengan ningún problema. Creo que las probabilidades de que eso ocurra son del 0,5 %".

La temporada final de Stranger Things arrancará con el volumen 1 el 26 de noviembre, seguida de los volúmenes 2 y 3 el 25 y el 31 de diciembre, respectivamente.