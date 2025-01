La punzante respuesta de Millie Bobby Brown a las críticas sobre su físico y aparentar más edad

Millie Bobby Brown ha tenido que soportar numerosas críticas desde adolescente tras saltar a la fama con 12 años en la temporada 1 de Stranger Things.

La actriz ha hecho frente a comentarios de todo tipo, denunciando la sexualización que sufre desde niña, pero también a aquellos que se meten con su apariencia o incluso por casarse muy joven.

A sus 20 años, la intérprete no escapa de las críticas de diversos usuarios en las redes y la última de ellas ha sido que aparenta tener más edad de la que tiene. La actriz subió a su Instagram en la víspera de Año Nuevo unas fotos frente al espejo y algunos de los comentarios fueron: "Tiene 45 años. Estoy segura", "¿Pero cuantos años tenía?" o "Qué le está pasando en la cara".

Algunos de sus fans la defendieron: "Todos vosotros. Ella ya no es una niña. Todavía esperáis que se parezca a Eleven de niña. Ella no lo es" o "Sólo porque ella comenzó su carrera siendo una niña no significa que siempre seguirá siendo la misma. Ahora es una mujer hermosa, y no deberíais odiarla por algo sobre lo que no tiene control. El tiempo no se puede volver atrás".

Después de unos días y viendo la repercusión que había generado su post, la propia actriz subió una historia, que luego borró, en la que se defendió, diciendo que "¡Las mujeres crecen! No me arrepiento :)".