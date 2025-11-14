Millie Bobby Brown abandona la alfombra roja tras este enfado durante la premiere de Stranger Things en Londres

El final de Stranger Things está dando mucho que hablar y aún no se ha estrenado la última temporada. La serie se ha envuelto en la polémica después de filtrarse la supuesta denuncia de Millie Bobby Brown a David Harbour.

Sin embargo, lejos de fomentar un clima incómodo y contra todo pronóstico, el actor reapareció en la presentación de la serie en Los Ángeles junto a la intérprete fundiéndose en abrazos y compartiendo risas y buen rollo.

Ahora, la actriz de Eleven ha vuelto a protagonizar otro momento muy llamativo en la premiere de Stranger Things 5 en Londres.

Mientras Millie posaba ante los medios, luciendo un corsé negro cubierto de tul diseñado por Ashi Studio, los fotógrafos la pedían que "sonriera" para captar la mejor imagen de la alfombra roja.

En cambio, la estrella de 21 años sorprendió al mostrar su enfado y gritar ante las cámaras: "¿Sonreír? ¡Sonríe tú!".

Tras ello, se dio la vuelta y abandonó la alfombra roja visiblemente molesta. Una réplica que ha llamado mucho la atención por las formas que ha tenido con los fotógrafos, aunque en las redes hay fans que la defienden debido a la insistencia de los fotógrafos en este tipo de eventos.

Millie Bobby Brown, enfadada en la premiere de Stranger Things 5 | Getty Images

Stranger Things 5 llegará a Netflix el próximo 27 de noviembre con cuatro episodios y terminará el 1 de enero con un capítulo final.