Juego de Tronos fija su calendario de estrenos y tendremos series hasta 2028

Juego de Tronos se convirtió en la serie estrella de una cadena que ya presumía de tener algunas de las mejores producciones de la historia de la pequeña pantalla. Y es que cuando el universo creado por George R.R. Martin aterrizó en HBO, la televisión cambió para siempre. El derroche de dinero invertido, los giros de guion imposibles y una comunidad de fans teorizando sobre el devenir de los acontecimientos al más puro estilo Lost hicieron que la serie fuera un fenómeno global imparable.

Han pasado seis años desde su final; sin embargo, HBO sabía bien que quedaban muchas historias por contar en Poniente. Desde que terminó, la cadena se puso a trabajar para preparar múltiples spin-offs y precuelas: Desde la continuación de Jon Snow hasta el origen de los Caminantes Blancos.

Reparto de Juego de Tronos | HBO

Sin embargo, la única que vio la luz fue La Casa del Dragón. La historia de la caída de la Casa Targaryen se estrenó en 2022 y ahora, con los seguidores mordiéndose las uñas, han anunciado cuándo se estrenará la tercera entrega. Aunque eso no es todo: la han confirmado para una cuarta temporada.

Otra de las ficciones que obtuvo luz verde fue El caballero de los Siete Reinos. Si bien se aleja del tono de la serie original, la adaptación de Los cuentos de Dunk y Egg aterrizará en HBO a principios de año y se situará entre La Casa del Dragón y Juego de Tronos. Pero, antes incluso de su estreno, la cadena ya ha confirmado que volverá para una segunda temporada.

De este modo, HBO ha publicado los años de estreno de todas las series del Universo Juego de Tronos. Y sí: hay Poniente para rato. Concretamente, hasta 2028.

Así pues, 2026 estará marcado por el estreno tanto de El Caballero de los Siete Reinos como de La Casa del Dragón. En 2027 regresarán las aventuras de Dunk y Egg; mientras que, en 2028, volveremos a ver los dragones surcar los cielos en la batalla entre los Targaryen.

Por si todo esto no fuera suficiente, la cuenta oficial de HBO también ha querido compartir nuevas imágenes de la tercera temporada de La Casa del Dragón. En ellas, podemosver a Rhaenyra Targaryen con la corona en la mano; así como al idolatrado Daemon Targaryen en plena guerra.

La espera no está siendo corta. Han pasado dos años desde que los ejércitos de Poniente se prepararan para librar sus batallas y las expectativas están por el aire (más o menos a la altura de Vhagar). Por suerte, el 19 de enero llegará la primera de las series y promete volver a cautivar a la audiencia.

Hasta 2028, estamos servidos. Sin embargo, no hay que olvidar que los planes de la cadena son mucho más ambiciosos y todo apunta a que se confirmarán nuevas producciones en un futuro.