La película final de Peaky Blinders y otras series que dieron el salto a los cines: Breaking Bad, Hannah Montana o Twin Peaks

Peaky Blinders se estrenó en 2013 en la BBC. Tras un éxito arrollador y la compra de sus derechos por parte de Netflix, la serie se convirtió en un fenómeno de masas global. Consiguió traspasar las fronteras de la ficción y millones de personas por todo el mundo hicieron que sus personajes cobraran vida a base de cosplays.

Por eso, la cadena y la plataforma de streaming decidieron cerrar la historia de Tommy Shelby por todo lo alto, estrenando una película en cines que ya ha llegado a la plataforma para poner punto final a las seis temporadas anteriores.

Póster de Peaky Blinders: El hombre inmortal con Cillian Murphy y Barry Keoghan | Netflix

Una estrategia que, a decir verdad, no tiene nada de innovadora. No es la opción más habitual; sin embargo, existen múltiples ejemplos anteriores que hicieron grande la pequeña pantalla.

Hagamos un repaso a algunas de aquellas que, con su reparto original, supieron adaptarse al formato del largometraje.

Los orígenes de las películas que fueron series

La primera serie de la historia en dar el salto al séptimo arte se remonta a los años 50. Dragnet, un thriller policiaco, estrenó una cinta en color en 1954 mientras su hermana "pequeña" seguía en emisión en blanco y negro.

Dragnet | Cordon Press

Años más tarde, en 1966, Batman siguió sus pasos. Y es que la serie de Adam West tuvo una película el mismo año en el que se estrenaba la producción en televisión. Poco o nada tiene que ver con el justiciero de Gotham que todo el mundo conoce hoy en día; sin embargo, su influencia sigue vigente.

Batman, con Adam West | Cordon Press

Ese año también se estrenaba La herencia de los Munster, cerrando así las dos temporadas de La familia Monster para convertirse en la primera película que efectivamente servía de conclusión de una producción anterior. Una tendencia que continuó Star Trek tras su cancelación en 1969, estrenándose en cines una nueva aventura con los actores originales. Tuvo cinco secuelas y múltiples spin-offs, muchos de los cuales todavía en emisión en 2026.

Star Trek | Cordon Press

Las salvadas por los fans

Star Trek demostró que el fenómeno fan es capaz de mucho y, a lo largo de la historia, no han sido pocas las series que tras una cancelación injusta lograron volver en formato película.

El ejemplo más sonado es, quizás, el de Firefly. La guerra espacial de Joss Whedon únicamente tuvo una temporada de 14 episodios en 2002. Sin embargo, sus seguidores se pusieron manos a la obra hasta lograr tener la conclusión que se merecían, llegando Serenity tres años después.

Firefly | Cordon Press

Algo similar ocurría con la comedia dramática de Kristen Bell Veronica Mars. Tras tres temporadas, The CW decidió cerrar el chiringuito. Los fans tuvieron que esperar 7 años para disfrutar de un final en condiciones. O, en un tono más adulto, Deadwood, que tardó 13 años en devolver a los aficionados al western al universo de Ian McShane.

Kristen Bell en Veronica Mars | Cordon Press

Todo ello sin olvidar la locura de las hermanas Wachowski que, si bien no tenía una mala audiencia, los datos no fueron suficientes como para salvar a Sense8 de una cancelación arrolladora tras dos temporadas. Aunque el final llegó en formato de episodio especial, la realidad es que se asemeja más a una película que cualquier otro capítulo.

Sense8, con Miguel Ángel Silvestre | Cordon Press

Si funciona en televisión... Vayamos a lo grande

No son pocas las producciones televisivas que, una vez explotado el éxito en televisión, se percatan de que la gran pantalla puede ser un nuevo camino por recorrer. Si a la audiencia le gustaba sentarse en el salón de su casa, ¿por qué no hacerlo en una sala de cine?

Sexo en Nueva York, la película | New Line Cinema

La lista de series que actuaron de este modo no es precisamente corta. Desde las comedias Sexo en Nueva York y El séquito hasta el drama de época de Downton Abbey. Es más, en estos casos las secuelas en cines no son nada fuera de lo común; como bien sucedió con las dos entregas de las aventuras de Carrie y Samantha, otras dos de la historia de la familia Crawley o, de nuevo dos, con las películas de Expediente X.

Expediente X. Creer es la clave | Cordon Press

Y esto funciona para todos los públicos. Hannah Montana: La película y Lizzie Superstar fueron la prueba de que los fenómenos adolescentes también tenían cabida en los cines.

Corbin Bleu, Miley Cyrus y Moisés Arias en Hannah Montana | Cordon Press

Al igual que la tenía, por supuesto, la animación, donde Los Simpson, Bob's Burgers, South Park, Pokémono Digimon llevaron a los más pequeños a los cines.

Fotograma de 'Los Simpson: La película' | Fox

Lo que no podía contarse en una serie

Sin el reclamo del fenómeno fan o la mera decisión de estirar el chicle, existen varias producciones que decidieron reinventarse para cambiar por completo su formato y dar una historia que, en la pequeña pantalla, sería inviable.

Este es el caso de Twin Peaks: Fuego camina conmigo. No había necesidad alguna de esta cinta, pero Lynch es mucho Lynch y contó la historia de Laura Palmer a su voluntad. Una precuela donde lo onírico y lo surrealista se dan la mano de principio a fin, jugando sus propias reglas del audiovisual.

Twin Peaks. Fuego camina conmigo | Cordon Press

Lo mismo sucedió años más tarde con El Camino, la película de Breaking Bad. El destino de Jesse Pickman no tenía por qué esclarecerse de la manera en la que Vince Gilligan lo hizo. Sin embargo, el creador de la serie decidió contar su película sin importar cuántos les seguirían en el recorrido hasta Alaska.

Jesse Pinkman en El camino, la película de Breaking Bad | Cordon Press

O, una cinta que nadie esperaba que triunfara como lo hizo, Chip y Chop: Los guardianes rescatadores. La película daba el salto a la acción real para mostrar a estas ardillas como nunca antes. Un derroche de imaginación que poco o nada tiene que envidiar a Roger Rabbit y que fue muy celebrada tanto por adultos como por pequeños.

Chip y Chop Los guardianes rescatadores | Disney+

Peaky Blinders podría encajar tanto en esta categoría como la anterior. Al igual que uno de los grandes estrenos de 2026: The Mandalorian & Grogu, que terminará el viaje de Pedro Pascal y Baby Yoda en las salas de todo el mundo.

Porque las reglas del cine y de la televisión puede que no sean exactamente las mismas. Ahora bien, siempre y cuando hay algo nuevo que contar y gente dispuesta a disfrutar, la mejor decisión será siempre la de celebrar.