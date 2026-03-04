Peaky Blinders: Los 3 episodios imprescindibles que debes ver antes de la nueva película, según su creador

Steven Knight se prepara para cerrar una etapa del universo de Peaky Blinders con El Hombre Inmortal, la película que retomará la historia tras el final de la sexta temporada. El filme, que contará de nuevo con Cillian Murphy y con Barry Keoghan interpretando a Duke, el hijo de Tommy, llegará a Netflix el 20 de marzo.

La película estará ambientada en el Birmingham de los años 40, en plena Segunda Guerra Mundial, y mostrará el regreso de Tommy Shelby tras años de ausencia después de abandonar la ciudad al final de la serie. Para ayudar a los fans a refrescar la historia antes del estreno, Knight ha señalado en una entrevista con LadBible tres episodios clave de la serie que considera esenciales.

1. El episodio piloto (1x01)

Peaky Blinders Temporada 1 | Netflix

El primer capítulo de la serie es, según Knight, la mejor puerta de entrada para entender la esencia de la historia.

"Presenta a Tommy Shelby de una manera que, en mi opinión, deja bastante claro quién es esta persona. Lo vemos cabalgando en un paisaje industrial, sin palabras, solo su mirada", ha explicado el creador.

Para Knight, ese episodio establece desde el inicio qué representa la familia Shelby y por qué los Peaky Blinders se convierten en una organización tan temida.

2. El final de la segunda temporada (2x06)

Final temporada 2 Peaky Blinders | Netflix

El segundo episodio imprescindible es el final de la temporada 2, uno de los momentos más intensos de la serie.

En ese capítulo, el inspector Campbell obliga a Tommy a asesinar a un alto cargo militar mientras planea matarlo incluso si cumple la misión.

Knight considera que esa escena revela un aspecto fundamental del protagonista: "Aquí hay un hombre que no está seguro de si quiere vivir o morir… y en ese momento podemos ver que en realidad elige la vida".

3. El final de la sexta temporada (6x06)

Final temporada 6 Peaky Blinders | Netflix

La última recomendación del creador es el final de la serie, el episodio que sirve de puente directo hacia la película.

El capítulo gira en torno a las consecuencias de la muerte de la tía Polly y al momento en el que Tommy descubre que el diagnóstico de su supuesto tumor cerebral era una mentira relacionada con el entorno de Oswald Mosley.

Knight también destaca el simbolismo de la escena final: "El caballo en el que se aleja es blanco. El caballo en el que llegó al principio de la serie era negro".

Para el creador, ese contraste refleja el posible cambio del personaje: "Creo que hay un contraste entre los dos momentos y tal vez creemos que Tommy está curado, que está mejor, que se va a tener una vida más sencilla".

La nueva película promete cerrar el capítulo actual de la historia de Peaky Blinders y, al mismo tiempo, preparar el terreno para una futura serie secuela ambientada en el mismo universo.