La nueva serie del creador de Breaking Bad que ya puedes ver completa y que será tu obsesión navideña

Vince Gilligan arrancó su carrera tras las cámaras en televisión dirigiendo dos episodios de la emblemática serie de ciencia ficción Expediente X. Sin embargo, su punto de inflexión (y el de la historia de la pequeña pantalla en general) llegó en 2008 con Breaking Bad.

El camino autodestructivo de Walter White sigue considerándose como una de las mejores ficciones jamás estrenadas y, no bastante con llegar a un final apoteósico en el capítulo Felina, Gilligan continuó expandiendo su universo con Better Call Saul.

Bob Odenkirk en 'Better Call Saul' | Sony

Si bien en su primera serie el director estaba asentando las bases de su propio estilo narrativo, en esta precuela/secuela, llegó con los deberes hechos de casa. Y es que sus planos introductorios en muchos de sus capítulos (desde la araña de Breaking Bad hasta el helado de Better Call Saul) o su particular manera de construir los planes de sus protagonistas ya son sellos de la casa Vince Gilligan.

Por eso, las expectativas cuando se anunció una nueva producción, esta vez alejada de la metanfetamina (no tanto de Albuquerque), se dispararon automáticamente. Y sí: podemos decir que lo ha vuelto a hacer.

Pluribus recupera la ciencia ficción de sus orígenes para reinventar el clásico La invasión de los ultracuerpos, con toques de El último hombre sobre la Tierra (o Soy Leyenda).

Pluribus, con Rea Seehorn | Apple TV

La historia se centra en Carol Sturka, una de los 13 únicos supervivientes a un virus alienígena. Esta infección provoca que la humanidad pierda su individualidad en pro de una mente colmena; sin embargo, lejos de lo que cabría esperar, la amabilidad va por delante.

La nueva humanidad no puede dañar, no puede mentir y, en definitiva, no puede hacer nada de lo que cabría esperar de una invasión. Pero sí: es una invasión. Y ahí está la clave.

Rea Seehorn, la verdadera estrella de Better Call Saul, protagoniza este thriller con tintes de comedia al más puro estilo Gilligan y demuestra, una vez más, que es una de las mejores actrices de su generación.

Better Call Saul | AMC+

La serie ha terminado su primera temporada. Los 9 episodiosestán ya disponibles en Apple TV; por lo que se presenta como el plan perfecto para un buen maratón navideño.

Porque, al igual que otros grandes de la televisión como Aaron Sorkin o David Simon, cuando Vince Gilligan presenta proyecto, más vale tenerlo presente. Por el momento, la segunda temporada ha sido confirmada y se espera que tenga entre tres y cuatro entregas en total.

Puede que Pluribus jamás llegue al trono de las dos ficciones previas de su creador; no obstante, es lo suficientemente interesante como para que los espectadores se mantengan en vilo de principio a fin, como si de una mente colmena se tratara.