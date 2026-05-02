El actor Walton Goggins se despide de Madrid con un emotivo mensaje viral en redes

El actor Walton Goggins, conocido por la serie The White Lotus, se ha vuelto tendencia tras publicar un mensaje de despedida de Madrid que ha conectado mucho con sus seguidores.

En su cuenta de Instagram, el actor compartió un texto bastante personal en el que reconoce que se va de la ciudad “con lágrimas en los ojos”. Goggins ha pasado una temporada en la capital por trabajo, y por lo que ha contado, la experiencia le ha marcado más de lo que esperaba.

En el mensaje, no escatimó en elogios: habló de la comida, la cultura y, sobre todo, de la gente, dejando claro que Madrid le ha conquistado. Incluso llegó a decir que se marcha siendo “un hombre mejor”, una frase que no ha pasado desapercibida.

Durante su estancia, el actor fue subiendo fotos y momentos de su día a día —paseos, planes tranquilos, terrazas—, lo que hizo que muchos fans aquí le cogieran cariño. Por eso, su despedida ha generado un montón de reacciones y comentarios de apoyo.

Con este post, Goggins no solo cierra su etapa en Madrid, sino que también deja claro que la ciudad ha dejado huella en él… y él, en sus seguidores españoles.