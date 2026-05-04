Richard Gere, muy comprometido con las personas sin hogar en España junto a su mujer Alejandra Gere

HOGAR SÍ y The Gere Foundation han lanzado #NoMiresAOtroLado, una campaña nacional que comenzará a emitirse a principios de este mes de mayo con el objetivo de visibilizar el sinhogarismo en España, situarlo en el centro de la conversación pública y promover una respuesta activa ante esta problemática que tiene solución.

La campaña contará con el apoyo de Alejandra y Richard Gere, muy comprometido con las causas sociales de España, de manera totalmente altruista, en línea con el compromiso social que mantienen con esta causa desde hace más de una década y con su papel como miembros del patronato de HOGAR SÍ desde 2024.

En un mensaje en apoyo a la campaña, Richard Gere ha compartido una experiencia personal que le cambió profundamente:

"Hace algunos años, mientras rodaba mi película 'Time Out of Mind', pasé días caminando por las calles de Nueva York en el papel de un hombre que vivía en la calle. Me movía por la ciudad sin ser reconocido. Sin ser visto. En ese silencio, entendí algo importante, algo profundo: lo que se siente al volverse invisible. Cuando la gente elige no verte. Esa experiencia me cambió para siempre".

El actor ha explicado cómo desde hace más de diez años, con su mujer, trabajan junto a HOGAR SÍ impulsados por un objetivo común: "que nadie viva en la calle en España en 2030".

Para Gere, "el sinhogarismo tiene solución". "Las personas pueden reconstruir sus vidas. Un hogar y el apoyo adecuado pueden devolver la estabilidad, la dignidad y un sentido de futuro", ha argumentado el actor. Se ha mostrado, además, convencido de que se puede acabar con el sinhogarismo en 2030. "Está ahí, está a nuestro alcance y depende de todos nosotros", ha defendido.

Con #NoMiresAOtroLado, las organizaciones impulsoras de esta iniciativa lanzan el mensaje de que "visibilizar el sinhogarismo es el primer paso para acabar con él".