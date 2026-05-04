Meryl Streep revela sus problemas con Goldie Hawn en La muerte os sienta tan bien: "Tenía mis diferencias con ella"

Meryl Streep, Goldie Hawn y Bruce Willisprotagonizaron en 1992 La muerte os sienta tan bien, una película que ahora se ha convertido de culto.

La cinta tiene grandes escenas que han pasado a la historia del cine pero, ahora, Meryl ha revelado en una entrevista a Vanity Fair, donde repasa algunas de las escenas más icónicas de su carrera, que llegó a tener ciertos problemas con su compañera de rodaje:

"Goldie siempre llegaba tarde al set, pero era tan adorable. Y yo siempre soy puntual y pesada. Pero ella llegaba tarde, y recuerdo que tenía un descapotable rojo. Y conducía ella misma hasta el set. Así que ese era probablemente el problema.

"Y todos pensaban: ¡Ay, qué mona es! Así que, aunque tenía mis diferencias con ella, la quería mucho. La quiero. Es una de mis amigas", explica.

"A lo largo de los años, nos hemos reído mucho de esa película porque a la gente le encanta. Pensé que era como un documental sobre Beverly Hills".

Además, Meryl habló sobre lo "divino" que era Bruce Willis: "Era todo un caballero, muy dispuesto a hacer el ridículo. Simplemente me pareció maravilloso".

Aunque, también comentó lo peor del rodaje, rodar las escenas con efectos visuales: "Recuerdo llevar un traje verde de licra que me cubría todo el cuerpo. Tedioso es una palabra demasiado suave para describir lo que es. Es insoportable".

Pero recuerda lo bien que se lo pasaba con Goldie: "Simplemente nos reíamos. Nos divertíamos muchísimo. Y la verdad es que ella es la que mejor se ríe en América".