Barbie Ferreira rompe su silencio sobre su salida de Euphoria: "No tengo control sobre la opinión pública"

La salida de Barbie Ferreira de Euphoria sigue dando de qué hablar. La actriz, que interpretó a Kat en las dos primeras temporadas, abandonó la serie antes del inicio de la tercera entrega.

Ahora, en una entrevista, ha reflexionado sobre todo lo que supuso su marcha y el impacto que tuvo a nivel mediático.

La actriz reconoce que su salida le sirvió como aprendizaje sobre la exposición pública y cómo se construye la narrativa alrededor de los actores. "Fue una gran lección sobre cómo es tener una carrera pública: no tengo control sobre la opinión pública", explicó en declaraciones a Bustle. "Tuve que aprender a aceptarlo".

Ferreira también ha señalado que le sorprendió verse envuelta en un debate mediático de ese nivel, algo a lo que no estaba acostumbrada.

Barbie Ferreira en 'Euphoria' | HBO

Además, ha comentado que el estreno de la tercera temporada coincide con el lanzamiento de sus nuevos proyectos, algo que ha definido como una "coincidencia curiosa"”.

A pesar de no formar parte de los nuevos episodios, la actriz asegura que verá la serie y que mantiene cariño por sus compañeras de reparto.

Además, durante la entrevista, también fue preguntada por las recientes declaraciones de Labrinth, compositor de la serie, que ha criticado tanto la producción como a su creador, Sam Levinson.

Ferreira reconoce que no esperaba esas palabras y deja claro que no conoce lo que ocurre detrás de las cámaras. "No sé qué está pasando. Eso es secreto, y honestamente, no me meto en líos", afirmó. "Nunca dije nada sobre la serie. Solo expliqué que ya no participo en ella porque la historia terminó".