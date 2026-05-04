Cameron Diaz se convierte en madre de su tercer hijo junto a Benji Madden: "Estamos muy felices"

Cameron Diaz se ha convertido en madre de su tercer hijo juntoa su marido, el cantante y productor musical Benji Madden.

Ha sido el propio Benji Madden quien ha dado la noticia a través de una galería de imágenes en Instagram donde escribe:

"Cameron y yo estamos muy felices, emocionados y nos sentimos muy bendecidos al anunciar el nacimiento de nuestro tercer hijo, Nautas Madden. ¡Bienvenido al mundo, hijo! Amamos la vida con nuestra familia; nuestros hijos están sanos y felices, ¡y estamos muy agradecidos! ¡Lo estamos pasando de maravilla! Les enviamos nuestros mejores deseos. La familia Madden".

La actriz no ha hecho ninguna publicación en su cuenta de Instagram pero ha comentado la publicación de su esposo con estrellitas y corazones.

Benji Madden y Cameron Diaz se casaron en enero de 2015. Su primera hija, Raddix, nació a través de un proceso de gestación subrogada en 2019. Más tarde, en 2024, llegaría su hijo Cardinal. Y, ahora, ha nacido el tercero, Nautas.

Cameron Diaz estuvo retirada de la interpretación durante 10 años hasta que el pasado 2025 regresó con la película Back in Action, además de más proyectos posteriores.