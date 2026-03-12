¿Por qué no sale Arthur en la película de Peaky Blinders? El actor Paul Anderson habla y explica "el final" de su personaje

Paul Anderson vuelve a estar en el foco mediático coincidiendo con el estreno de Peaky Blinders: El hombre inmortal, aunque en los últimos meses también había preocupado a algunos fans por su estado en varias apariciones públicas previas a la promoción de la película. En redes sociales circularon imágenes del intérprete que generaron comentarios sobre su salud y se ha especulado sobre si tenía problemas con las drogas, algo sobre lo que el propio Anderson ha preferido restar importancia.

Ahora, el actor ha concedido una entrevista a Ladbible para hablar sobre la película y sobre el destino de su personaje, Arthur Shelby, uno de los favoritos de los seguidores de la saga.

Durante la conversación, Anderson ha reconocido que al principio tenía dudas sobre llevar Peaky Blinders al cine después de 6 temporadas en televisión: "Creo que la película es increíble. Pero tenía cierta aprensión".

Peaky Blinders Temporada 1 | Netflix

Según confiesa, sentía que la serie aún tenía recorrido: "Hicimos una buena serie, pero no hemos hecho suficientes temporadas. Creo que deberíamos haber hecho un par más. Para ser sincero, no veía motivo para hacer una película".

Aun así, el actor entiende que el entusiasmo de los fans por el universo creado por Steven Knight terminó impulsando el proyecto: "Lo curioso de la actuación es que no importa lo que pensemos de ella, ni lo que yo piense, ni lo que piense nadie. Se trata de lo que piensan los fans".

Paul Anderson como Arthur Shelby en Peaky Blinders | Netflix

La película, ambientada en el Birmingham de los años 40, muestra el regreso de Tommy Shelby, interpretado por Cillian Murphy, enfrentándose a uno de los momentos más oscuros de su vida mientras el futuro de su familia y del país está en juego. Sin embargo, el destino de Arthur Shelby es uno de los grandes giros de la historia.

Anderson ha confirmado que su personaje no aparece físicamente en la trama porque ya no está vivo, aunque su presencia sigue siendo importante en la historia de Tommy: "Lo que le pasa a Arthur es algo que no se ve en la televisión", explica el actor.

Paul Anderson y Cillian Murphy en la temporada 3 de Peaky Blinders | Cordon Press

A pesar de lo triste del desenlace, Anderson cree que el cierre del personaje es poderoso: "Me parece genial. Es algo muy poderoso. Los fans se llevarán una sorpresa".

El actor también insinuó que el final de Arthur puede no ser tan simple como parece: "Bueno, sí, supongo que sí… No es tan sencillo como crees. Pero ya veremos". Aunque la película ha sido descrita por su creador como el cierre de la historia principal de Peaky Blinders, el universo de la serie podría continuar en el futuro con nuevas historias.

Cillian Murphy como Tommy Shelby y Paul Anderson como Arthur Shelby en Peaky Blinders | Netflix

Según Anderson, existen planes para desarrollar nuevas temporadas o spin-offs que podrían centrarse en una nueva generación de personajes: "Planean hacer dos temporadas más. Pero no sé si será con una generación más joven o con un nuevo equipo de Peaky Blinders", ha explicado el interprete.

Mientras tanto, el actor asegura que su prioridad actual está lejos de los rodajes: "El mejor papel que he tenido, es ser padre", ha concluido Anderson.

Aun así, el intérprete deja claro que el legado de Arthur Shelby seguirá muy presente para los seguidores de la serie, incluso después de su trágico destino, ya que el personaje continúa siendo uno de los más queridos y recordados del universo de Peaky Blinders.