Pedro Pascal se echa Star Wars a la espalda en el nuevo tráiler de The Mandalorian and Grogu: ¿La redención de las secuelas?

The Mandalorian fue la primera serie de acción real en la historia de Star Wars y llegó para demostrar que "ese era el camino". Y es que sus tres temporadas fueron todo un éxito en Disney+, ganándose como jamás lo hicieron las secuelas un beneplácito unánime entre los fans.

Tal ha sido la repercusión de la historia de Din Djarin y Grogu (otrora Baby Yoda) que Lucasfilm apostó a lo grande para terminar con la historia del cazarrecompensas y su improbable compañero de viajes en cines. Será el regreso de la franquicia a las salas siete años después de El ascenso de Skywalker y el nuevo tráiler de la película ha pisado el acelerador de la Razor Crest.

El avance tiene todo lo que los seguidores de la serie esperaban ver: estética western, escenas de acción que se alejan del CGI sin control o, por supuesto, el carisma de sus protagonistas... Elementos que se dejan ver en cada plano, junto a, como no podía ser de otra manera, varios recados para los fans más fieles; como es el caso de la aparición del clan de los Hutts o el regreso de Zeb de Star Wars Rebels.

Zeb en The Mandalorian and Grogu | Lucasfilm

Sin embargo, la cinta podría esconder en su desarrollo una gran noticia extra para todos aquellos que salieron decepcionados de las secuelas de Disney.

Una de las principales críticas de la nueva trilogía fue la falta de explicación en torno al regreso del Imperio o, más bien, la Nueva Orden. Si bien esto pudo pasar relativamente desapercibido en el Episodio VII y en el Episodio VIII, las lagunas de guion fueron insalvables cuando J.J. Abrams lo resolvió todo de un plumazo poniendo en boca de Poe Dameron aquello de "de alguna manera, Palpatine ha vuelto".

Pedro Pascal en The Mandalorian and Grogu | Lucasfilm

Ya desde sus inicios, la serie The Mandalorian se puso manos a la obra para enmendar los errores del pasado. Durante las tres entregas, fue dejando un rastro de migas de pan que parecen llevar al proyecto de clonación del Emperador; así como al auge del nuevo Imperio. Un parche que ahora se hace más visible con el tráiler de The Mandalorian and Grogu, donde Pedro Pascal se quita el casco para enfrentarse a nuevos peligros junto al padawan más adorable de todos.

Entre peleas en los bajos fondos de una galaxia muy, muy lejana, se intuye el crecer de una sombra alrededor de la figura de Palpatine. "No se trata de venganza", dice el personaje de Sigourney Weaver: "Se trata de evitar otra guerra". Una guerra que, atendiendo a los acontecimientos futuros en la saga, es inevitable.

Sigourney Weaber en The Mandalorian and Grogu | Lucasfilm

Así pues, a pesar de que "el proyecto Nigromante" del que tanto hablan en The Mandalorian no haya hecho acto de presencia, basta con el "larga vida al Imperio" de uno de los villanos de la película para entender que la cinta será una oportunidad para redimir la falta de explicaciones de las secuelas.

Eso sí, habrá que esperar hasta el 21 de mayo para comprobar si efectivamente la conclusión de la producción de Jon Favreau y Dave Filoni trae, una vez más, el equilibrio a la Fuerza. Porque bien se sabe que los seguidores de Star Wars están al límite y un nuevo paso en falso podría ser más que suficiente como para abocarlos al Lado Oscuro definitivamente.