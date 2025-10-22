Vuelve Nadie quiere esto: Kristen Bell y Adam Brody estrenan la temporada 2 de la comedia romántica que te va a obsesionar

Aunque no hizo demasiado ruido cuando se estrenó en septiembre del año pasado, Nadie quiere esto ganó adeptos gracias al boca a boca y ya casi es un pequeño gran fenómeno. Tanto es así que fue la única serie de Netflix que se coló entre las nominadas a Mejor comedia en los últimos premios Emmy (aunque, finalmente, fue The Studio la que se llevó el gato al agua).

Si eres de los que todavía no han escuchado hablar sobre esta serie, no te preocupes: Te ponemos al día.

Kristen Bell y Adam Brody en Nadie quiere esto | Netflix

¿Sabes aquello de que los polos opuestos se atraen? Pues este es prácticamente el punto de partida. Joanne es una podcaster que no tiene pelos en la lengua para hablar de sus fracasos amorosos y, además, es agnóstica. Noah, por su parte, es un rabino buenazo recién separado, que no sabe si está preparado para otra relación.

Cuando ambos se conocen, surge la chispa desde el principio, pero sus posiciones respecto a la vida parecen enfrentadas. Esto sienta las bases de una comedia romántica clásica, donde reinan la atracción y la incompatibilidad. Pero a lo largo de la primera temporada vemos cómo se acercan, a la par que se distancian por unas cosas o por otras. No obstante, aunque de vez en cuando aparezcan ciertos clichés del género, esta ficción no es de esas que están demasiado manidas.

De hecho, uno de sus puntos fuertes es que, si bien es una serie más o menos escapista y ligera, resulta bastante realista en la forma en la que sus personajes se comportan. Tienen los pies en la tierra y no son meros enajenados por el amor. Con sus defectos, contradicciones y alguna que otra virtud, se mueven en un entorno que les complementa y que hace que sus mundos parezcan de verdad.

Kristen Bell y Adam Brody en Nadie quiere esto | Netflix

La otra gran baza de Nadie quiere esto es la química entre la pareja protagonista: dos intérpretes con experiencia televisiva. Kristen Bell (Veronica Mars, The Good Place) y Adam Brody (One Tree Hill) componen una serie de 10 episodios de media hora muy fácil de ver; basada, por cierto, en la experiencia de la creadora, Erin Foster, al enamorarse y convertirse al judaísmo.

Qué esperar de la segunda temporada

A partir de aquí, hablaremos de la segunda temporada. Así que, si no has visto aún la primera, huye: vienen spoilers.

Si durante los primeros episodios vimos cómo Joanne y Noah iban acercando posturas hasta enamorarse e iniciar una relación, en la segunda temporada de Nadie quiere esto, que se estrena el 23 de octubre, ya les veremos juntos como una pareja consolidada. Aunque no todo será color de rosa.

Nadie quiere esto, con Kristen Bell | Netflix

Erin Foster ha explicado que esta nueva tanda de capítulos ha querido explorar los primeros meses de una relación: cómo encaja cada uno con los amigos del otro, con las rutinas diarias o cómo se empiezan a gestionar las vacaciones, cumpleaños y las expectativas de futuro que se tienen.

A esta temporada se incorpora Leighton Meester, quien compartió, más o menos, reparto con Kristen Bell en Gossip Girl (Bell no salía en pantalla, pero era la voz de la reina cotilla) y además está casada en la vida real con Adam Brody. La actriz interpretará a la archienemiga del instituto de Joanne, ahora convertida en una mamá influencer.

Por lo tanto, si eres de los que busca pasar un buen rato frente a la pantalla y olvidar los problemas, "tú sí quieres esto". No importa si todavía no has visto la primera entrega: Es una serie perfecta para un maratón y, aprovechando el estreno de la segunda temporada, puedes pasar el fin de semana de sofá y manta perfecto.